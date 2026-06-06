Campioni del mondo – Italia loves Unesco, pagelle: Morandi in lacrime (9), Placido Domingo spiazza Milly (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Milly Carlucci

L’Arena di Verona è il palcoscenico straordinario di Campioni del mondo – Italia loves Unesco, il programma evento condotto da Milly Carlucci e realizzato per celebrare l’Italia e due riconoscimenti importantissimi dell’Unesco.

La cucina italiana e l’arte del canto lirico italiano sono infatti patrimonio immateriale dell’umanità. Il programma, in onda in diretta su Rai Uno dalle 21.30 ha però anche un altro scopo, quello di promuovere la candidatura della canzone classica napoletana.

Un programma evento spettacolare. Voto: 8

Un pubblico di diecimila persone, 100 delegati Unesco giunti direttamente da Parigi con un volo speciale e ben 500 artisti sul palco, fra musica, esibizioni straordinarie e grandi emozioni. Campioni del mondo – Italia loves Unesco è un evento studiato per lasciare il segno e lo fa alla perfezione, grazie ad artisti pronti a dare tutto sul palco e ad una conduttrice che si muove con grazia, fra piccoli imprevisti e commozione.

Per l’occasione nulla è stato lasciato al caso. La Rai ha scelto di schierare ben 18 telecamere, aggiunte a due droni e ad una spider cam. Sul palco l’alternanza perfetta fra lirica e musica popolare italiana, con Milly a fare da “direttrice d’orchestra”.

Tantissimi gli artisti coinvolti, fra il coro, l’orchestra e il corpo di ballo dell’Arena di Verona. Impressionante la lista degli ospiti: nomi importanti e big che il mondo ci invidia. Da Serena Autieri a Vittorio Grigolo, passando per Serena Rossi e Gianni Morandi. Fra gli ospiti internazionali Placido Domingo e Patti Smith.

Milly Carlucci direttore d’orchestra perfetto. Voto: 7

La conduttrice perfetta per Campioni del mondo – Italia loves Unesco poteva essere solamente lei: Milly Carlucci. Una professionista capace di gestire tutto ciò che comporta un evento in diretta, in grado di relazionarsi con le tante personalità pronte a salire sul palco. Milly, come sempre, dimostra la capacità di emozionare ed emozionarsi, cogliendo piccoli dettagli e dettando il ritmo dell’evento.

L’inglese è perfetto, per parlare con i delegati dell’Unesco e con Patti Smith, lo spirito è quello della spettatrice entusiasta, capace di coinvolgere il pubblico come nessun altro, animando l’Arena di Verona. Già poco prima dello show, Milly aveva anticipato quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

“Questo è un appuntamento dedicato all’emozione, alla bellezza, alla grandiosità – aveva detto -. Perché il mondo è l’Arena di Verona. Tutte le volte che sono stata lì con le telecamere, l’immagine che arriva a casa è sempre qualcosa di mozzafiato. È straordinario e coinvolgente. Credo che a nessun altro nel mio mestiere sia mai capitato quello che capiterà a me stasera. E a me non capiterà più”.

Ad accompagnarla in questo viaggio Paolo Belli, compagno d’avventura anche a Ballando con le Stelle, pronto a raccontare, questa volta, la bellezza della cucina italiana con numerosi collegamenti nel corso della serata. A lui il compito di seguire l’allestimento di una cena per ben mille persone nella piazza Bra, abbellita dalle luminarie di Scorrano. A sedersi a tavola i 100 delegati Unesco, ma anche gli artisti e tutti i lavoratori della Fondazione Arena.

Gianni Morandi si commuove ricordando Lucio Dalla. Voto: 9

L’intensità è la cifra stilistica di Campioni del mondo – Italia loves Unesco e Gianni Morandi ce la regala tutta. Sua una delle esibizioni più belle sul palco dell’Arena di Verona. Il cantante infatti ha omaggiato Lucio Dalla, cantando il brano Caruso. Una esibizione emozionante, con l’artista che non ha nascosto gli occhi lucidi, guardando il cielo e pensando all’amico scomparso.

“Troppo emozionante – ha confessato alla fine Morandi a Milly Carlucci -. Mi veniva in mente Lucio e facevo fatica”. Poco dopo lo stesso Gianni, grande amico di Lucio Dalla, ha svelato al pubblico come nacque la canzone Caruso.

Era il 1986 quando Lucio Dalla, a causa di un guasto alla sua barca, fu costretto a fermarsi a Sorrento. Arrivato in un hotel, scoprì che era il luogo in cui Enrico Caruso, grande tenore napoletano, aveva trascorso i suoi ultimi mesi di vita. Affascinato e rapito dai racconti sull’artista, ospite della sua stanza, in cui c’era un pianoforte, iniziò a comporre il brano.

I re della lirica sul palco. Voto: 9

Sono dei veri e propri quadri quelli creati sul palco dell’Arena di Verona. In occasione di Campioni del mondo – Italia loves Unesco gli artisti si sono esibiti in forma scenica e non di concerto. Ciò significa scenografie e costumi differenti in ogni pezzo. Un enorme sforzo soprattutto perché realizzato in diretta, con gli addetti ai lavori pronti a spostare elementi di scena e creare le scenografie in tempo reale, dietro le spalle di Milly Carlucci, intenta a intrattenere il pubblico.

Oltre al conosciutissimo Vittorio Grigolo, già ospite di numerosi programmi televisivi da Amici di Maria De Filippi a Dalla Strada al Palco, nello show il pubblico ha potuto assistere alle esibizioni di Francesco Meli, Mattia Olivieri e Maria Agresta. Applaudite le esibizioni di Eleonora Buratto, Yusif Eyvazov, Galeano Salas e Martina Russomanno.

Imperdibile la performance di Mattia Olivieri e Alessio Arduini sulle note di Già la mensa è preparata, celebre pezzo dal Don Giovanni. Con un quadro creato per omaggiare la cucina italiana che ha visto apparire sul palco anche tre celebri chef: Massimo Bottura, Carlo Cracco e Giancarlo Perbellini.

Placido Domingo è un artista straordinario (e sorprende Milly). Voto: 7

Ciò che fa grande una artista è anche e soprattutto la sua umiltà. E Placido Domingo di umiltà ne ha da vendere. Un uomo, ma soprattutto una leggenda, con una carriera da record. 139 ruoli interpretati all’Opera, oltre 3.500 spettacoli sul palco. Più di 100 opere discografiche, fra registrazioni e album di crossover. Ben 12 Grammy Awards vinti.

Numeri da brividi che però non hanno impedito a Placido Domingo di chiedere a Milly Carlucci un bis nella sua esibizione. Il motivo? Il maestro aveva colto un errore e voleva realizzare di nuovo la performance senza commettere nessuno sbaglio. Milly Carlucci ha accolto la richiesta, avvenuta in diretta, con un sorriso, e dopo aver tentennato per qualche secondo ha accettato. Il risultato? Poco dopo il pubblico ha regalato a Placido Domingo un applauso caloroso, di quelli che si riservano solo ai grandi artisti che sanno colpire nel segno.