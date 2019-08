Luca Argentero parla dell’ex moglie Myriam Catania

editato in: da

Luca Argentero parla per la prima volta, dopo tanto tempo, dell’ex moglie Myriam Catania.

Una storia d’amore, quella fra la doppiatrice e l’attore, durata oltre dieci anni, coronata dalle nozze nel 2009 e terminata bruscamente nel 2016. Oggi Argentero è lego a Cristina Marino, conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi un anno dopo la separazione, mentre la Catania è legata a Quentin Kammermann, da cui ha avuto due figli.

Nonostante ciò il legame fra gli ex coniugi non si è mai spezzato. “La fine di un matrimonio non è facile per nessuno – ha svelato Argentero a GQ -. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare”.

“Non ci sono rancori fra di noi – ha confessato l’attore -. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”.

Nel frattempo Luca sogna un futuro con Cristina Marino. L’influencer e attrice ha rubato il cuore dell’attore che è sempre più deciso a formare una famiglia con lei. “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato – ha ammesso -. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene”.

“Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento – ha aggiunto Argentero -, ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”