Luca Argentero su Instagram “un’altra storia d’amore”: il commento di Cristina Marino

Fonte: Getty Images / IPA Da Keanu Reeves a Marino – Argentero: le coppie al bacio, le foto più romantiche di sempre

Vacanze piene d’amore e tenerezza per Luca Argentero, che sta trascorrendo le sue giornate d’estate in compagnia della sua meravigliosa famiglia. L’attore, pur proteggendo sempre la privacy dei suoi bambini, non perde occasione per condividere con i suoi follower i momenti più belli insieme a loro. E ha mostrato la sua più bella “storia d’amore”.

Luca Argentero, la storia d’amore con i suoi bambini: la replica di Cristina Marino

Non potrebbe esserci immagine più dolce di un genitore che stringe a sé il suo piccolo: è questa l’istantanea condivisa da Luca Argentero su Instagram, che ha pubblicato un tenerissimo scatto in bianco e nero al mare con il piccolo Noè Roberto, il suo secondo figlio, frutto dell’amore con Cristina Marino.

“Un’altra storia d’amore“, recita la didascalia a corredo della foto che ritrae papà e figlio insieme, stretti in un dolce abbraccio, mentre la manina del piccolo sfiora il viso dell’attore. Anche l’avventura con il secondogenito si sta rivelando piena di emozioni, proprio come lo era stata quella con la prima figlia, Nina Speranza, venuta alla luce nel 2020.

Del resto Luca non ha mai nascosto le gioie della paternità, un lavoro di squadra che condivide con la sua Cristina, che ha sempre dipinto come la migliore delle compagne che potesse avere al suo fianco. Ovviamente lo scatto nel giro di qualche ora ha fatto incetta di like e commenti, ma uno su tutti ha attirato l’attenzione dei fan, quello della moglie dell’attore.

Una replica anch’essa tenerissima e che dà la misura del sentimento fortissimo che li lega: “Mi scoppia il cuore d’amore ❤️”, ha scritto lei sotto il post di Argentero, accompagnato dai tanti commenti dei fan che li apprezzano per la meravigliosa famiglia che rappresentano.

L’amore per Cristina e per i suoi figli

Una storia d’amore, quella di Luca Argentero e Cristina Marino, che nel tempo ha assunto i tratti di una favola moderna: sebbene in pochi all’inizio della loro relazione scommettevano su di loro, la coppia ha dimostrato che il loro sentimento era molto più forte di una infatuazione passeggera.

Galeotto fu il set di Vacanze ai Caraibi, che li fece incontrare e innamorare a prima vista: da allora i due non si sono più lasciati, ponendo le basi per il loro meraviglioso amore. Prima è arrivata Nina Speranza nel 2020, poi Noè Roberto, nato lo scorso 17 febbraio, e nel mezzo il matrimonio celebrato in gran segreto il 5 giugno 2021.

Che la moglie Cristina sia la sua roccia e la sua musa, Argentero non l’ha mai nascosto. Proprio in una recente intervista al Corriere della Sera l’attore ha speso parole meravigliose per la sua compagna di vita. “Mia moglie mi ha insegnato un nuovo sguardo. Sul mondo, sulle donne, sulla famiglia. Sorridendo, riesce a darmi energia e coraggio. Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell’ultima gravidanza l’ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succederà”.

E aveva aggiunto: “Solo vicino a lei il tempo che passa non mi fa paura e tutto diventa facile, allegro, pieno di vita. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l’ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso“.