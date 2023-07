Cristina Marino in topless: bellezza al naturale (con gli occhi dell’amore)

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Estate, stagione d’amori, di bikini e di Barbie mania (almeno per il 2023). Ma è anche la stagione dei topless condivisi dalle vip su Instagram, come quello di Cristina Marino, a dir poco mozzafiato. Bellezza al naturale, senza trucco né inganno. E le foto sono state realizzate con “l’occhio dell’amore”: dietro la fotocamera c’è proprio Luca Argentero, pronto a immortalare l’amore della sua vita.

Cristina Marino in topless su Instagram: le foto

Tra le attrici dalla bellezza più particolare c’è Cristina Marino: dopo essere diventata mamma per la seconda volta, si è rimessa quasi subito in forma. Il suo segreto? Un allenamento costante, che mostra anche ai follower su Instagram. Al mare, durante una vacanza piena d’amore con Luca Argentero e i figli – Nina Speranza e Noè Roberto – l’attrice si è lasciata immortalare attraverso alcuni scatti ad alta seduzione. Bella? No, bellissima.

Il topless di Cristina Marino, leggermente sfocato in foto, è super. Ma come fa a tenersi così in forma dopo due gravidanze? Vi abbiamo già condiviso i segreti della sua forma fisica: tanta dedizione al piano alimentare, agli allenamenti, senza dimenticare l’approccio alla filosofia mindfulness. La scelta di prendersi cura di sé passa inevitabilmente dall’accettazione e dalla consapevolezza.

Il suo fisico è certamente tonico e atletico, e il fitness è la grande passione della Marino. Il suo motto? “Diventa la tua priorità”. Gambe snelle, pancia piatta: su Instagram ha condiviso il suo segreto per essere sempre così in forma, ovvero un workout total body che si basa su tre esercizi – in cui vengono coinvolti braccia, gambe e addominali – tra cardio, equilibrio e resistenza.

Cristina Marino, come copiare le sue tendenze estive?

Lo stile di Cristina Marino è inconfondibile. Oltre al topless, in realtà, ha sfoggiato numerosi bikini da copiare. L’estate del 2023 è all’insegna dei costumi, così come di un ritorno al passato: il costume a vita alta, che è stato amatissimo durante gli anni ’50, soprattutto dalle dive. Lo slip a vita alta è comodo da indossare, dal momento in cui avvolge delicatamente pancia e fianchi. Lo stile retrò, poi, è particolarmente apprezzato, non solo dalle star.

L’estate piena d’amore di Cristina Marino e Luca Argentero

“Due innamorati. Il vino. Il rumore del mare. Il cuore pieno d’amore. Immensamente grata”. Cristina Marino e Luca Argentero hanno festeggiato il secondo anniversario di matrimonio a giugno del 2023. Le nozze, infatti, si sono tenute il 5 giugno 2021. Una coppia che è amata da tanti: il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. E l’amore non si è mai spento, nemmeno per un secondo, ma viene alimentato costantemente da piccole attenzioni.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, il giorno del matrimonio è stato raccontato su Instagram dalla Marino. Del resto, la coppia si è giurata l’eternità in un panorama bucolico, ovvero a Città della Pieve, nel “bosco di casa”.