Luca Argentero protagonista a sorpresa di Boomerissima, nella puntata in onda su Rai2 martedì 21 novembre. In collegamento l’attore ha rubato la scena nel programma di Alessia Marcuzzi. Il famoso Doc è intervenuto per rimproverare la moglie Cristina Marino, in gara con la squadra dei Millennials insieme a Pierpaolo Pretelli, Federica Nargi e Jody Cecchetto.

Luca Argentero a “Boomerissima”: cosa è successo con la moglie

Durante la sfida tra i Boomer e i Millenials, Alessia Marcuzzi ha ricevuto una videochiamata di Luca Argentero, con il quale ha lavorato in passato alla fiction Mediaset Carabinieri. “Avrei una cosa da dire a mia moglie – ha detto subito l’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello – Ho l’impressione che abbia dimenticato un pezzo di costume. Anche dell’abito che hai messo adesso manca tutto il pezzo di sotto”.

Il riferimento è al balletto di Cristina Marino in omaggio a Madonna: fasciata in un sensuale body rosa si è scatenata sulle note di Hung up, hit del 2005 della regina del pop. “Ma sei così geloso?”, ha chiesto Alessia Marcuzzi. Cristina si è limitata ad annuire mentre la conduttrice ha poi aggiunto: “È così bella, dovresti ringraziarla”. “Io la ringrazio tutti i giorni”, ha replicato Luca Argentero ricevendo gli applausi di tutto lo studio.

“Se io sono gelosa? Comunque sono siciliana, quindi quella componente c’è. Non sono particolarmente gelosa ma non amo la maleducazione“, ha fatto sapere invece Cristina Marino, riferendosi alle fan troppo invadenti. Una faccenda di cui aveva parlato già in passato: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”.

Fin dagli esordi Luca Argentero ha dovuto fare i conti con la sua bellezza, come ricordato da Alessia Marcuzzi in un aneddoto risalente ai tempi di Carabinieri: “Tutte le donne si facevano trovare in sala trucco prima che lui arrivasse”. Subito dopo a Boomerissima è intervenuta Tosca D’Aquino, in squadra con i Boomer, che ha chiesto a Luca Argentero di fare uno spogliarello.

“Se questa cosa può contribuire al successo della squadra dei Boomer…”, ha risposto l’attore iniziando a sbottonare la camicia fino a quando il collegamento non si è interrotto sul più bello. Una vendetta nei confronti della moglie Cristina Marino non andata a buon fine ma che ha scatenato l’ilarità tra il pubblico.

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono legati dal 2015: si sono conosciuti e innamorati sul set del film Vacanze ai Caraibi. Un amore travolgente che ha portato alla nascita di due figli: Nina Speranza, 3 anni, e Noé Roberto, nato nel 2023. La coppia è convolata a nozze nel 2021: per Argentero si tratta del secondo matrimonio dopo quello con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, durato dal 2009 al 2016.

Cristina Marino, chi è la moglie di Luca Argentero

Classe 1991, e dunque più giovane di Luca Argentero di tredici anni, Cristina Marino è un’attrice, modella e influencer. Ha esordito al cinema in Amore 14 di Federico Moccia. Tra le tante cose ha recitato anche nella fiction Rai Un passo dal cielo e ha partecipato al programma Sky Dance Dance Dance. Cristina è un’esperta di fitness e ha creato la piattaforma Befancyfit dove dispensa consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato.