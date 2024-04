A poco più di una settimana dall’inizio dell’adventure show, l’Isola dei Famosi 2024 perde un altro concorrente. Un’edizione sfortunata, con infortuni, casi di Covid e malori. Mercoledì 17 aprile, al termine del consueto daytime, l’annuncio dell’addio di un altro giocatore. Si tratta di Francesco Benigno, ma nel suo caso dietro il ritiro potrebbero non esserci motivi di salute

Francesco Benigno fuori dall’Isola 2024

Nell’appuntamento con il daytime dell’Isola di mercoledì 17 aprile, la conduttrice Eleonoire Casalegno ha annunciato: “L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno è conclusa”. L’attore – che non era riuscito a legare con i compagni di gioco, ritrovandosi ben presto “solo contro tutti” – si prepara a lasciare le spiagge dell’Honduras. Casalegno non ha rivelato nient’altro.

Un comunicato ha informato che tutti gli aggiornamenti sul caso verranno comunicati nel corso della prossima puntata serale del reality, in programma giovedì 18, con la conduzione di Vladimir Luxuria. La produzione ha tuttavia fatto sapere che Benigno è stato escluso dal programma “a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”.

La lite con Peppe Di Napoli

L’abbandono di Benigno arriva dopo una settimana di scontro con gli altri concorrenti e una dura lite con Peppe Di Napoli, tiktoker napoletano tra i più vivaci dei naufraghi di quest’edizione. Tra i due, prima della diretta serale, sono volate parole pesanti: “Sei un fallito” ha urlato il tiktoker all’attore, accusandolo di poca sincerità e di essere entrato nel reality con il solo scopo di provocare.

Il resto dei naufraghi si è schierato dalla parte di Di Napoli e, in poche ore, Benigno si è ritrovato “solo contro tutti”. Screzi, durante la prima puntata del reality, anche con la conduttrice Luxuria. Benigno ha accusato la redazione di aver montato il caso esagerandone la gravità agli occhi degli spettatori. “Noi non abbiamo deciso nulla prima. Non siamo prevenuti, abbiamo fatto vedere quello che succede sull’Isola” ha risposto, decisa e lievemente infastidita, la padrona di casa dello show.

Televoto annullato

Francesco Benigno si trovava a rischio eliminazione, e il pubblico da casa era stato chiamato a decidere della sua permanenza o meno sull’isola dell’Honduras. L’esclusione dal gioco dell’attore ribalta le carte in tavolo. Le nomination di questa settimana dovranno essere rifatte e il televoto è stato annullato. Dall’Isola fanno sapere che gli utenti che hanno già votato tramite sms saranno al più presto rimborsati e che tutti i voti già giunti non saranno tenuti in considerazione.

Un’edizione sfortunata

Seppur per motivi ben diversi, Benigno non è il primo concorrente a lasciare la spiaggia dell’Isola dei Famosi 2024. Si attende ancora di sapere se Marina Suma, infortunatasi durante una delle prove del gioco, sarà in grado di tornare e quando. In infermeria anche Aras ed Edoardo, che hanno contratto il Covid, così come già successo a Greta, che si è però ben presto rimessa ed è tornata sull’isola con i compagni di avventura.