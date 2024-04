Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei Famosi: la produzione risponde alle accuse

Fonte: IPA Francesco Benigno a L'Isola dei Famosi 2024

A L’Isola dei Famosi 2024 è scoppiato il caso Francesco Benigno. Ufficialmente, come da comunicato diffuso da Mediaset, l’attore si è ritirato dal gioco ma il diretto interessato ha smentito tutto accusando la rete e la produzione di averlo prelevato con la forza dopo un’accesa lite con Peppe Di Napoli, un altro concorrente del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Accuse che hanno fatto il giro del web e che hanno spinto Banijay Italia, che produce il programma, a diramare una nota con la propria versione della vicenda.

La produzione de L’Isola dei Famosi replica a Francesco Benigno

“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. – si legge in una nota diffusa dalla produzione del programma sugli account social – Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero”.

E poi: “Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco”. Una risposta a Francesco Benigno che ha puntato il dito contro un autore de L’Isola dei Famosi.

Il siciliano ha infatti accusato di mobbing una persona che lavora dietro le quinte della trasmissione: “C’è questo signore che dal 20 marzo le sta provando tutte perché io non sia all’Isola adesso”, ha assicurato Benigno, che ha aggiunto: “Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa, a loro dire, che io avevo fatto”.

“Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darci una spiegazione”, ha dichiarato l’ex naufrago, che ha avuto da ridire pure sull’inviata Elenoire Casalegno: “Ho visto Eleonoire che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato del mio ritiro. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo”.

Stando al racconto di Benigno, poi, non ci sarebbero prove concrete dell’accaduto: “Non hanno immagini che possono giustificare il mio allontanamento, si sono inventati gesti violenti. Non ho usato frasi omofobe, bestemmiato o alzato le mani, i tre comportamenti che porterebbero alla squalifica da regolamento”.

Non solo, secondo Benigno qualche problema sarebbe sorto già in Italia: “Quell’autore era venuto a Palermo e mi aveva fatto alcune domande per l’Isola, a cui io non avevo risposto perché mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L’amministratore delegato di Banijay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori”.

Francesco Benigno ha infine chiarito che non si muoverà da lì, ovvero dall’Honduras, finché non avrà avuto il diritto di replica in puntata e che, ad ogni modo, il suo legale si già sta muovendo per difenderlo. La nuova puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5 giovedì 18 aprile.