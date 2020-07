Chi sono Sara Elisabeth e Serena Grace, le figlie più grandi di Dodi Battaglia

editato in: da

Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, negli anni ’70 è stato sposato con Louise Van Buren, americana nonché discendente dell’ottavo inquilino della Casa Bianca Martin Van Buren. L’incontro che ha cambiato la vita a entrambi è avvenuto, come ricordato sulle pagine del Corriere della Sera, al Vum Vum di Roma, locale considerato l’alternativa al Piper.

Ai tempi, i Pooh erano nel pieno del successo del loro primo brano entrato in classifica, Piccola Katy. Dalla relazione tra Dodi, all’anagrafe Donato, e Louise, che nel corso degli anni in cui è stata legata al musicista ha mantenuto sempre un profilo di estrema riservatezza, sono nate due figlie: Sara Elisabeth, classe 1975, e Serena Grace, di due anni più giovane.

Le figlie più grandi di Dodi Battaglia hanno scelto di prendere una strada diversa da quella dal padre e di lavorare in settori che nulla hanno a che fare con il mondo della musica. Sara Elisabeth ha infatti optato per la carriera diplomatica. Serena Grace, invece, si è fatta conoscere come designer nel mondo della moda.

Delle figlie maggiori di Dodi Battaglia si sa molto poco. Tra gli aneddoti legati alla loro vita è possibile citare una tenerissima scelta del padre: nel 1985, il talentuoso chitarrista bolognese ha dedicato alle due sorelle e a Daniele, nato nel 1981 dalla relazione con Loretta Lanfredi, il suo primo album da solista, il disco Più in alto che c’è (noto anche per la collaborazione tra Battaglia e Vasco Rossi).

Tornando alle figlie del chitarrista dei Pooh ricordiamo che, grazie a Sara Elisabeth che nel 2009 ha partorito Victoria, Dodi è stato il primo tra i membri dell’amatissimo complesso a diventare nonno. Lontane dai social, Sara Elisabeth e Serena Grace, come già accennato, non sono le uniche figlie di Dodi Battaglia.

Quattro anni dopo la nascita di Serena, il chitarrista dei Pooh è infatti diventato papà di Daniele, oggi voce di spicco di Radio 105. Nel 2005, il musicista bolognese ha accolto Sofia, frutto del suo amore con l’attrice e scrittrice Paola Toeschi (la terza consorte di Dodi Battaglia è autrice di un libro dal titolo Più Forte del Male, racconto della sua battaglia, oggi vinta, contro il tumore al cervello).