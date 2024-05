Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: arriva la dolce sorpresa per Archie

Fonte: Getty Images Harry e Meghan con il figlio Archie e Re Carlo

Re Carlo si appresta a festeggiare il compleanno del piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan, con un gesto speciale. Il 6 maggio il bambino compirà cinque anni e fino ad oggi ha avuto modo di incontrare il nonno solo in due occasioni: una situazione non facile che il sovrano è pronto a cambiare. Il cancro ha cambiato le priorità del monarca, pronto a tendere un ramoscello d’ulivo al suo secondogenito e alla nuora, che hanno lasciato la royal family nel 2020.

Il dolce gesto di Re Carlo per il compleanno del nipote Archie

Stando a quanto riporta l’esperto reale Tom Quinn, Re Carlo contatterà i Duchi di Sussex in occasione del quinto compleanno del nipote Archie. Il marito di Camilla era addirittura intenzionato a fare una videochiamata, in modo da rendere più facile e immediata la comunicazione con il bambino. “Re Carlo non ama le nuove tecnologie – ha spiegato Quinn al Mirror – ma desidera disperatamente restare in contatto con i suoi nipoti dall’altra parte dell’Atlantico, quindi chiamerà sicuramente Harry e augurerà ad Archie buon compleanno”.

“Charles ha chiesto informazioni sulle videochiamate ma secondo i suoi collaboratori l’idea lo mette a disagio. Se fa una normale telefonata a Harry significa che può scambiare una breve parola con Archie senza la necessità di parlare anche con Meghan, una prospettiva che lo riempie di terrore”. Con la Markle le circostanze restano difficili tanto che l’attrice non accompagnerà neppure il marito a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games.

Archie e sua sorella Lilibet hanno trascorso pochissimo tempo nel Regno Unito. Sebbene Archie sia nato in Europa, si è trasferito in America con i suoi genitori quando aveva appena un anno. Archie e Lilibet si sono poi recati nel Regno Unito solo una volta: per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta, celebrato nel 2022.

Anche Harry, come suo padre Carlo, è disposto a riconciliarsi con la sua famiglia dopo le ultime tragiche notizie. Sia il Re sia Kate Middleton, la futura Regina, stanno combattendo contro un tumore: un dramma che ha scosso i Windsor, che stanno sicuramente vivendo uno dei periodi peggiori della loro storia.

Un insider aveva precedentemente spifferato al Mirror: “Harry è rimasto in contatto con suo padre in diverse occasioni e non ha nascosto il desiderio di vederlo appena può. Si è mostrato particolarmente preoccupato per lui e spera che il Re stia bene e possa vederlo come previsto”.

Altre fonti reali insistono sul fatto che, nonostante la prossima settimana abbia un’agenda fitta, Charles intende vedere a tutti i costi il figlio. Al contrario del Principe William che invece non sembra molto propenso all’idea: i due fratelli non si rivolgono la parola da tempo e il libro autobiografico di Harry, Spare, ha incrinato ancora di più il rapporto.

Inoltre William non vuole creare ulteriore stress alla moglie Kate Middleton, che non sta attraversando un buon momento. “Stanno attraversando l’inferno. Io ho il cuore spezzato. Spero che tornino presto insieme in pubblico”, ha fatto sapere Amaia Arrieta, la stilista che veste i tre bambini di William e Kate e che dunque è a stretto contatto con la coppia.