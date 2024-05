Carolina di Monaco rifiuta il divorzio a Ernst di Hannover: la verità sulla figlia

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover in 10 look: sempre più uguale a Carolina di Monaco

Carolina di Monaco non mai concesso il divorzio a Ernst August di Hannover, malgrado siano separati ufficialmente dal 2009. Si pensava che il motivo fosse legato al patrimonio e ai titoli nobiliari, ma pare non sia così. La verità di tale reticenza è un’altra e avrebbe a che fare con la figlia della coppia, Alexandra di Hannover.

Carolina di Monaco non divorzierà mai

Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover si sono sposati nel 1999 e dopo 10 anni hanno messo fine al loro matrimonio dal quale è nata Alexandra, la seconda figlia femmina della Principessa, dopo Charlotte Casiraghi.

I due si sono separati dopo i numerosi scandali in cui è stato coinvolto Ernst di Hannover che lo hanno portato a una condanna di 10 mesi di detenzione per aggressione a un pubblico ufficiale, poi sospesa. Ma il Principe fu costretto anche a ricoverarsi in una rehab per disintossicarsi dall’alcol. Ne è uscito un uomo diverso, capace di innamorarsi nuovamente.

Infatti, Ernst di Hannover da anni è fidanzato con con Claudia Stilianopoulos, artista, nota nel jetset spagnolo per essere figlia della socialite e scrittrice Pitita Ridruejo. Infatti, attualmente vive a Madrid dove si trova anche uno dei suoi figli, Christian che lo ha reso di nuovo nonno recentemente. A coronamento di questa felicità, e arrivato a 70 anni, compiuti lo scorso febbraio, ci potrebbe essere un altro matrimonio, il terzo, con la sua Claudia. Ma c’è un enorme ostacolo per queste nozze: lui è ancora sposato con Carolina di Monaco.

La Principessa non ci pensa nemmeno a concedergli il divorzio. Uno strano atteggiamento quello di Carolina che da sempre è stato giustificato dal fatto che non intendeva perdere il suo status di Sua Altezza Reale, considerando che non ha un ruolo istituzionale nel Principato di Monaco, dato che a Montecarlo regnano suo fratello Alberto e Charlene di Monaco, anche se lei è spesso al fianco del fratello in eventi ufficiali.

Poi c’è la questione del patrimonio che ammonta a circa 350 milioni che è ovviamente una motivazione forte per non divorziare. Dalla separazione è evidente che Carolina guadagnerebbe molto meno.

Carolina di Monaco, la verità sul rifiuto del divorzio da Ernst Augusti di Hannover

Dunque, il rifiuto del divorzio è stato spesso interpretato dalle malelingue come una sorta di crudeltà da parte della Principessa che avrebbe voluto sfruttare il più possibile questa infelice unione con Ernst di Hannover. Ma la verità sarebbe un’altra e ben più nobile.

Infatti, secondo altre fonti vicine a Carolina, la Principessa non ha divorziato dal marito, né mai divorzierà nell’interesse di sua figlia Alexandra di Hannover, avuta nel 1999 da Ernst. Alexandra ha una caratteristica molto particolare, è la detentrice del maggior numero di titoli nobiliari nel Principato di Monaco, grazie al padre. Infatti, è Principessa di Hannover, Duchessa di Brunswick e Lüneburg e Principessa di Gran Bretagna e Irlanda ed è l’unica tra i figli di Carolina ad avere il diritto di essere chiamata Sua Altezza Reale. Mentre non è in lista di successione per il trono di Monaco.

Carolina di Monaco, il sacrificio per Alexandra di Hannover

Ovviamente tali titoli nessuno glieli toglierà, anche se sua madre divorzia dal Principe di Hannover. Ma Carolina intende preservare l’eredità patrimoniale di sua figlia Alexandra che tra l’altro dovrà spartire con i fratellastri, Ernst August, classe 1983, e suo fratello Christian (1985), nati dal primo matrimonio del Principe di Hannover con Chantal Hochuli.

La sua posizione sarebbe decisamente indebolita se Carolina divorziasse da Ernst August, perché la metterebbe sullo stesso piano degli altri figli di lui.