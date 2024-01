Fonte: Getty Images Carolina di Monaco

I due figli di Ernst August di Hannover, da cui Carolina di Monaco non ha mai divorziato, diventano nuovamente papà nel 2024. E quindi tecnicamente la Principessa sarà ancora una volta nonna, sebbene solo acquisita.

Ernst August e Christian di Hannover diventano papà nel 2024

La famiglia Hannover si allarga quest’anno. Ernst August, classe 1983, e suo fratello Christian (1985), nati dal primo matrimonio del Principe di Hannover con Chantal Hochuli, attendono entrambi l’arrivo di un bebè.

Per Ernst August e sua moglie, la stilista russa Ekaterina Malysheva, è il quarto figlio, mentre per Christian, sposato con la stilista peruviana Sassa de Osma, il terzo.

La felice coincidenza della duplice gravidanza ha avvicinato i fratelli che vivono a parecchia distanza tra loro. Ernst August risiede con la famiglia nel Castello Herrenhausen, in Germania, che Giorgio I fece costruire nel 1721. Christian, invece, vive a Madrid dal 2013 con sua moglie e i suoi gemelli.

Ernst di Hannover, la battaglia legale contro il figlio per l’eredità

A dividere i fratelli, oltre ai chilometri, ci sono state alcune pesanti controversie col padre Ernst August di Hannover sul patrimonio di famiglia, dopo che il Principe fu coinvolto in una serie di scandali. Il primogenito sostituì il padre in diversi incarichi, compresa la presidenza di una fondazione di famiglia con sede nel Liechtenstein che gestisce una foresta, diversi parchi, un casino di caccia, la Villa della Regina e altre proprietà. Nel 2017 Ernst August senior intentò una causa legale per riavere il controllo della fondazione e del patrimonio di famiglia e a seguito di questo scontro col figlio negò il suo consenso al matrimonio del primogenito con Ekaterina Malysheva.

Le nozze si sono comunque celebrate l’8 luglio 2017 nei castelli di Marienburg e Herrenhausen. Il Principe di Hannover non era presente al matrimonio, proseguendo la sua battaglia legale e arrivando a minacciare di diseredare il figlio maggiore.

Alle nozze di Ernst August e Ekaterina invece parteciparono diversi membri della famiglia Grimaldi e Casiraghi. Infatti, i figli del Principe hanno mantenuto buoni rapporti con la loro matrigna, Carolina di Monaco.

Carolina di Monaco di nuovo nonna

La Principessa sposò Ernst August di Hannover senior nel 1999 ed ebbero una figlia Alexandra. Ma si separarono ufficialmente nel 2009. Malgrado non abbiano più alcun rapporto, Carolina e Ernst August non hanno mai divorziato. Si vocifera che sia Carolina a non voler mettere fine al matrimonio. In ballo ci sarebbero 350 milioni e il titolo di Sua Altezza Reale. Motivazioni più forti del fatto che il Principe si sia fidanzato ufficialmente con Claudia Stilianopoulos.

Ad approvare la nuova relazione di Ernst August c’è il suo secondogenito, Christian. Pare che lui e sua moglie Sassa de Osma siano molto legati al Principe che per altro vive come loro in Spagna.

Ma intanto Carolina di Monaco e Ernst di Hannover restano sposati e presto diventeranno di nuovo nonni. Mentre la Principessa Alexandra sarà di nuovo zia.