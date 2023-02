Carolina di Monaco, il segreto inconfessabile sul marito Ernst August di Hannover

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco, look quasi identici: mantiglia in pizzo e cappotto nero

Nel 1999 Carolina di Monaco ha commesso il più grave errore della sua vita, in ambito sentimentale, sposando il Principe Ernst August di Hannover dal quale vive separata da oltre 10 anni, senza però mai divorziare. I tradimenti, i guai con la giustizia lo hanno reso persona non gradita all’incoronazione di Carlo III, precludendo alla Principessa di partecipare alla cerimonia più attesa dell’anno.

Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover, il matrimonio più infelice

Quello tra Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover è uno dei matrimoni più infelici degli ultimi 50 anni, se non fosse per la nascita della figlia Alexandra, pari a quello di Carlo e Diana in fatto di umiliazioni, corna e scandali. Questi ultimi hanno risolto con un dolorosissimo divorzio che è passato in secondo piano a causa della morte prematura nel 1997 di Lady D.

Carolina ha scelto la strategia dell’allontanamento silenzioso. Lei e il marito vivono separati e conducono esistenze autonome. Ernst di Hannover si è persino fidanzato alla luce del sole con Claudia Stilianopoulos, artista, nota nel jetset spagnolo per essere figlia della socialite e scrittrice Pitita Ridruejo.

Carolina di Monaco, il segreto inconfessabile

Ma nemmeno questa relazione ha fatto desistere Carolina dal negare il divorzio al marito. Dietro questa decisione ci sarebbe un segreto inconfessabile, il desiderio di non perdere il titolo di Sua Altezza Reale che le permette di accedere ad ambenti che le sarebbero altrimenti negati. Naturalmente anche i 350 milioni di patrimonio sono una motivazione forte per non separarsi ufficialmente. Quello però a cui tiene veramente è appunto il titolo nobiliare. Questo per esempio le avrebbe permesso di partecipare all’incoronazione di Carlo il prossimo 6 maggio. Infatti suo marito Ernst August, lontano parente del Re britannico, sarebbe stato invitato alla cerimonia e di conseguenza Carolina in qualità di sua moglie.

Ernst August di Hannover, persona sgradita all’incoronazione di Carlo

Il Principe di Hannover però è persona non gradita a Buckingham Palace a causa dei numerosi scandali che ha provocato e soprattutto a causa della condanna a 10 mesi nel 2021 per aggressione a pubblico ufficiale. La pena fu sospesa ma lui fu ricoverato in rehab per disintossicarsi dall’alcol. In quell’occasione Carolina fu nominata tutrice del suo patrimonio da oltre 300 milioni di euro. Il passato non proprio esemplare di Ernst di Hannover lo ha reso sgradito a Carlo che già nella sua famiglia deve far fronte a situazioni imbarazzanti, come quella del fratello Andrea. Per non parlare di Harry, biasimato in mezzo mondo a causa delle rivelazioni contenute nella sua poco attendibile biografia, Spare.

All’interno di queste dinamiche poco gradevoli a farne le spese è Carolina che resterà a Monaco mentre vedrà suo fratello Alberto e la moglie Charlene di Monaco partire per Londra il prossimo maggio.

Carolina però affronta come sempre con grande dignità gli eventi nefasti che le tocca subire. Sebbene taccia e si rimetta al senso del dovere, su una cosa non è disposta a cedere: non rinuncerà mai al titolo nobiliare che ha dovuto pagare a così caro prezzo e di conseguenza non divorzierà mai da Ernst August di Hannover.