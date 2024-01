Carolina di Monaco, 67 anni di eleganza rovinati da Ernst August di Hannover

Fonte: Getty Images Carolina di Monaco

Carolina di Monaco compie 67 anni, è nata infatti il 23 gennaio 1957, ed è ancora la più bella del Reame. In ogni fase della sua vita, si è distinta come trend setter, dalla classe innata, ereditata totalmente da sua madre Grace Kelly. È una delle donne più ammirate al mondo che ha un’unica ombra, il marito Ernst August di Hannover.

Carolina di Monaco, compleanno in famiglia (senza Charlene di Monaco)

Figlia maggiore di Grace Kelly e del Principe Ranieri, Carolina di Monaco è mamma di quattro figli e nonna di 7 nipoti. È probabile che il suo compleanno lo festeggi in famiglia, circondata dai suoi affetti più cari.

In effetti, la Principessa non ama i clamori e solo quando è necessario e lo ritiene opportuno si mostra in pubblico. Raramente accanto a Charlene di Monaco, moglie di suo fratello Alberto e Principessa di Monaco. Le due cognate non sono mai andate troppo d’accordo, semplicemente non si capiscono e per evitare inutile tensioni in pubblico, si evitano. Ognuna svolge dei compiti ben precisi a Palazzo e cercano di ignorarsi. Così, tendenzialmente dove c’è l’una non c’è l’altra e viceversa.

Carolina di Monaco, i look di tendenza

Sicuramente tra Charlene e Carolina si è da subito scatenata la competizione sui look. La figlia di Grace Kelly è una delle donne più eleganti al mondo. Da sempre musa delle più importanti griffe, una su tutte Chanel, di cui ancora indossa in modo impeccabile gli abiti, rendendoli unici con il suo stile e il suo portamento. Di fatto, la sua eleganza è ineguagliabile. L’unica che forse può ambire ai suoi risultati è sua figlia Charlotte Casiraghi che in effetti sembra lei da giovane. Mamma e figlia sembrano due gocce d’acqua.

Carolina di Monaco non ha mai commesso un errore in fatto di look. Si può non condividere il suo stile, ma sono innegabili la sua raffinatezza e il suo gusto. Come quando ha scelto di non tingersi più i capelli, facendo del caschetto grey un must.

Fonte: Getty Images

Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover: 25 anni tra scandali e tradimenti

Unica ombra in questi 67 anni? Suo marito Ernst August di Hannover. Carolina si è sposata tre volte, ma i suoi matrimoni sono sempre stati funestati da eventi negativi. Con Philippe Junot il matrimonio fu annullato dalla Sacra Rota. Stefano Casiraghi, suo grande amore, è morto in un incidente nautico nel 1990. E Ernst August di Hannover portò lo scandalo a Corte. I due si sono separati ma non hanno mai divorziato.

Fonte: Getty Images

Carolina e Ernst August sono convolati a nozze proprio il 23 gennaio 1999, con l’approvazione della Regina Elisabetta II, dato che il Principe è in linea di successione al trono britannico. Nello stesso anno, dalla loro unione è nata Alexandra di Hannover. Dopo 25 anni sono ancora insieme, ma non si amano più.

Fonte: Getty Images

Nel 2009 si sono separati, a seguito di uno scandalo. Il Principe fu sorpreso a Vienna con una squillo e poi tutta una serie di questioni finanziarie poco chiare. Carolina e Ernst August però non hanno mai divorziato, malgrado lui sia ufficialmente fidanzato con Claudia Stilianopoulos. Adesso i figli del Principe stanno per diventare papà e dunque, di fatto Carolina sarà di nuovo nonna acquisita.

Ma su una cosa è certa, non concederà mai il divorzio al marito: in ballo c’è un patrimonio milionario (circa 350 milioni) e un titolo, quello di Sua Altezza Reale, cui Carolina pare non voglia rinunciare.