Re Carlo, ultime notizie. L’appartamento da 6 milioni per incontrare la figlia segreta

Re Carlo avrebbe acquistato all’inizio di luglio un appartamento in uno dei palazzi più lussuosi di New York per la modica cifra di 6,6 milioni di dollari. Un pied-à-terre negli Stati Uniti per andare a trovare Harry senza dare troppo nell’occhio, visto che si trova nella Grande Mela? O forse c’è dell’altro, magari una casa dove incontrare la figlia segreta avuta con Diana? Teorie fantasiose emergono ma la spiegazione più plausibile è un’altra.

Re Carlo, nuovo appartamento a New York

Re Carlo, ancora in cura contro il cancro, trascorrerà le vacanze nel castello di Balmoral in Scozia, ovviamente con Camilla ma a quanto pare è stato acquistato un appartamento con tre camere da letto a New York a suo nome. Non è una fake news. Infatti esiste un atto di vendita che riporta come nome dell’acquirente “Sua Maestà, Re Carlo III in diritto del Canada, rappresentato dal Ministro degli Affari Esteri”.

I documenti sono stati firmati da Robert McCubbing, commissario senior per il commercio e direttore del commercio e degli investimenti presso il Consolato generale del Canada a New York. In seguito, il governo canadese ha rivelato di essere il mandante dell’acquisto. Il nome del Re è stato associato alla proprietà perché diventerà la residenza ufficiale del console generale del Canada a New York (e Carlo è il capo dello Stato canadese).

Dunque, è stato svelato l’arcano. Re Carlo non acquistato personalmente nessun appartamento nella Grande Mela, ma tutto è dipeso dal governo canadese che ha chiarito i motivi per cui l’immobile risulta di proprietà del Sovrano britannico.

Carlo, l’appartamento per incontrare la figlia segreta

In ogni caso, le teorie complottiste non si smontano di fronte a spiegazioni razionali e chiare. E così in molti restano convinti che questo appartamento extra lusso sia in realtà un luogo segreto dove Carlo avrebbe agio di incontrare la figlia che avrebbe generato con Diana prima del loro matrimonio.

La storia della figlia segreta di Carlo e Diana non è nuova, circola infatti da decenni. Secondo vecchie indiscrezioni, prima delle nozze del figlio la Regina Elisabetta avrebbe preteso che si verificasse la verginità e la fertilità di Diana per garantire un erede al trono britannico. Dunque, la fece visitare dal ginecologo di Corte, Sir George Pinker, che le prelevò due ovuli e li fecondò con il seme di Carlo.

Avvenuto il concepimento, la Sovrana ne ordinò la distruzione, ma non è chiaro se il ginecologo che la visitò o un altro medico del team disattese le sue volontà e impiantò l’ovulo in un’altra donna. Nacque così una bambina di nome Sarah che sarebbe la primogenita di Carlo e Diana e quindi la vera erede al trono. Si dice anche che William e Kate, durante un viaggio di Stato a New York, la incontrarono di persona. Ovviamente questa storia non ha nessun fondamento, così come è assolutamente falso che il Re vada a trovare la presunta figlia. Ma i rumors, specialmente se pruriginosi, sono difficili da mettere a tacere.

La casa da 6,6 milioni di dollari a nome di Carlo

Invece quello che sappiamo con certezza è che l’appartamento acquistato per il console canadese a New York si trova nello storico edificio Steinway Hall, costruito nel 1925. Ha tre camere da letto, quattro bagni, un soggiorno con pavimenti personalizzati in rovere grigio fumo con motivo a parqué, un’ampia sala da pranzo dove ricevere gli ospiti, una cucina dotata di un angolo bar con ripiani in quarzite Cristallo Gold e paraschizzi, “mobili realizzati a mano su misura e una serie completa di elettrodomestici Gaggenau e uno studio, dotato di un bagno privato, che sarà il futuro ufficio del nuovo inquilino.

I residenti del palazzo possono usufruire di una piscina con cabine private, sauna, ambienti per trattamenti, un centro fitness a doppia altezza con terrazza soppalcata, sala da pranzo privata che ha una cucina privata, attrezzata con elettrodomestici all’avanguardia.