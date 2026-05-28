Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lady Diana

A distanza di anni dalla sua morte, Lady Diana continua a far discutere e a destare curiosità, ma soprattutto a sorprendere. Questa volta lo fa con una lettera, inedita, scritta durante la luna di miele con Carlo e inviata ad un’amica, in cui si confida e racconta le sue emozioni in quei giorni così particolari per lei.

Quanto vale la lettera di Lady Diana all’asta

La lettera privata è un frammento che ci racconta il passato di Lady Diana, ma soprattutto fa luce sulla sua personalità così fragile e romantica, poco adatta al cinismo di corte. La missiva è stata scritta su una carta intestata che riporta lo stemma reale e finirà in vendita presso la casa d’asta Gorringe’s il prossimo luglio.

Il valore della missiva scritta da Lady Diana, secondo quanto riportato dai responsabili della vendita, sarà fra le 4.000 e le 6.000 sterline (ossia 4.616 -6.924 euro). La lettera riporta la data del 27 settembre 1981, appena due mesi dopo le nozze fra Lady Diana e Carlo. La principessa del Galles la scrisse alla sua cara amica ed ex compagna di scuola Katherine Hanbury per raccontarle come stava procedendo la luna di miele.

Si tratta di un documento di ben tre pagine che è stato ribattezzato The Honeymoon Letter. Fra le righe Lady Diana parla del viaggio intrapreso con Carlo e utilizza toni entusiastici per descrivere il loro matrimonio. Parole che si scontrano sulla realtà che conosciamo riguardo il matrimonio fra Carlo e Diana, e che rendono questo documento ancora più straordinario. All’epoca infatti Diana era ancora innamoratissima del marito e convinta che sarebbero stati felici insieme.

Il matrimonio fra i due, definito come “le nozze del secolo”, venne celebrato il 29 luglio del 1981 presso la Cattedrale di St. Paul. Dopo il fatidico sì gli sposi si imbarcarono sullo yacht Britannia, di proprietà della Royal Family, facendo tappa prima in Egitto poi nelle isole della Grecia. Sino al ritorno nel Castello di Balmoral.

Lady Diana, il racconto della luna di miele con Carlo

La lettera che finirà presto all’asta venne scritta da Lady Diana proprio durante il soggiorno nel castello di Balmoral insieme a Carlo. All’epoca erano trascorsi solo due mesi dalle nozze, la principessa del Galles aveva vent’anni era era innamoratissima del marito. Fra le righe della missiva, descrive la sua luna di miele come un’esperienza meravigliosa e unica.

“Abbiamo trascorso una luna di miele meravigliosa con un sole splendente e, per fortuna, un mare calmo – si legge -. Ora siamo in Scozia fino alla fine di ottobre, il che è una vera gioia per noi: adoro stare all’aperto tutto il giorno e detesto Londra! È meraviglioso essere sposata, credo si possa dire così dopo due mesi!”.

Non solo, nella lettera indirizzata all’amica, Lady Diana parla della vita di corte e la descrive come un “affascinante giocare con gli adulti”. Come ben sappiamo il futuro le avrebbe riservato non poche sofferenze, proprio per via della vita di corte. Negli anni successivi la stessa Diana avrebbe affermato di essersi sentita sola e abbandonata nella fredda residenza di Balmoral, costretta a vivere lontano dalla città e isolata dal mondo.