Re Carlo, il vero motivo della fine del matrimonio con Diana. Parla il testimone

Fonte: Getty Images Diana e Carlo nel 1984

Esiste un momento preciso in cui il matrimonio tra Carlo e Diana ha iniziato a deteriorarsi. Lo ha rivelato un membro dello staff di Palazzo. Le nozze tra i due sono durate di fatto solo qualche mese, perché già nell’agosto del 1981, la situazione ha iniziato a precipitare.

Carlo e Diana, il matrimonio finito prima che iniziasse

Recentemente stanno uscendo diverse rivelazioni sul rapporto tra Carlo e Diana di cui non sapremo mai davvero fino in fondo la verità.

Carlo e Diana si sposarono il 29 luglio 1981 con una cerimonia seguita da tutto il mondo. Fu il loro il primo royal wedding della modernità. Ma già durante la luna di miele era evidente che qualcosa non andava. Il Re infatti passava ore al telefono con Camilla, invece di stare con la novella sposa. Diana era troppo giovane e ingenua per capire cosa stava accadendo davvero.

Carlo e Diana, il punto di non ritorno

Ma il punto di non ritorno è arrivato qualche settimana dopo, mentre Carlo e la Principessa si trovavano nel Castello di Balmoral. Lo ha rivelato una fonte anonima, che si è qualificata come guardiacaccia nel castello scozzese. La testimonianza è stata pubblicata all’interno del libro Tom Quinn, Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants.

L’insider ha raccontato che Diana odiava stare a Balmoral. Per altro, anche Camilla non ama quel castello troppo vecchio e pieno di spifferi.

L’odio di Diana per la residenza scozzese derivava dalla sua noia per le tradizionali attività all’aria aperta, nonostante fosse cresciuta nella natura e provenisse da una famiglia che amava la caccia e la pesca.

Aggiunse che preferiva la città e non le piacevano gli sport di campagna, un’ammissione che sconvolse completamente l’allora Principe di Galles, che era un appassionato cacciatore di volpi. In effetti, Carlo e Diana avevano molto poco in comune e non si compresero mai fino in fondo. Il Re detestava il glamour di cui si circondava la moglie e soprattutto non sopportava che gli rubasse la scena.

In ogni caso, l’insider ha dichiarato: “Penso che quello sia stato l’inizio del deterioramento della loro relazione, nonostante la gente dica che è tutta una questione di donna!”, riferendosi ai tradimenti con Camilla. Dunque, durante il soggiorno a Balmoral, Carlo si rese improvvisamente conto che la donna che aveva sposato non avrebbe mai potuto renderlo felice.