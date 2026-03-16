Re Carlo e Camilla, l’esclusione più dura contro il fratello Andrea in disgrazia

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IPA Re Carlo

Re Carlo ha le idee chiare. Nel momento delicatissimo che la monarchia inglese sta attraversando a causa dello scandalo e delle successive indagini che hanno colpito il fratello minore, Andrea, sa che ogni sua mossa viene attentamente analizzata e, inevitabilmente, giudicata. Sono molte le decisioni che il monarca ha dovuto prendere negli ultimi mesi con le quali ha segnato un allontanamento definitivo della corona dall’ex reale coinvolto dal caso Epstein.

Ciononostante è indubbio che per la corona mantenere dalla propria parte la fiducia del popolo inglese sia di primaria importanza. Ogni mossa deve essere dunque ben organizzata. Ne è un esempio quanto condiviso dal Re in occasione della Festa della Mamma, che segna l’esclusione più dura per Andrea.

Re Carlo esclude Andrea (anche dal ricordo della madre)

Andrea Mountbatten-Windsor, caduto in disgrazia, è stato clamorosamente escluso da Re Carlo in occasione della Festa della Mamma. Il Re e la Regina hanno utilizzato l’account ufficiale X della Casa Reale per celebrare la ricorrenza annuale, pubblicando tre fotografie con il messaggio: “Auguriamo a tutte le mamme, e a coloro che oggi sentono la mancanza delle proprie mamme, una serena Domenica della Mamma”.

Le immagini includevano una fotografia della defunta Regina Elisabetta, della Regina Madre e di Camilla insieme a sua madre, Rosalind Shand. Insieme al tenero post, c’era anche una terza fotografia di Elisabetta II, che la ritraeva con Carlo e la Principessa Anna, in compagnia del suo corgi Sue. La fotografia fu scattata a Balmoral il 29 aprile 1953. Insomma, tutta la famiglia presente (anche il cane), ma con Andrea clamorosamente assente.

L’ex reale è stato privato dei suoi titoli e onorificenze, è stato dunque vistosamente escluso dalla foto di famiglia, così come il principe Edoardo, poiché non erano ancora nati quando fu scattata l’immagine. Andrea nacque il 19 febbraio 1960 ed Edoardo il 10 marzo 1964.

La foto mancante nel tributo di Re Carlo

I motivi per i quali dalle foto scelte da Re Carlo per rendere omaggio alle “madri della sua vita” manchi il fratello Andrea sono chiari. In molti però, sotto il post pubblicato dal sovrano, hanno tempestivamente commentato la mancanza di una foto, a detta di tutti, importante e immancabile.

Infatti in molti hanno subito fatto notare che l’account non aveva condiviso una foto del Principe William, erede al trono, con sua madre, la compianta Principessa Diana. Un fan della famiglia reale ha scritto: “Oggi tutta la famiglia reale dovrebbe ricordare Diana, che le sarà per sempre grata per aver dato alla luce l’erede al trono”.

Un altro ha aggiunto: “Manca solo una foto: la Principessa Diana, madre del futuro Re!”.

L’omaggio del Principe William

Chi invece ha condiviso uno splendido omaggio a Lady Diana è stato proprio William, il figlio maggiore della Principessa e di Re Carlo. Il Principe ha postato sull’account Instagram ufficiale dei Principi del Galles una fotografia che lo ritrae con la compianta madre accompagnata da alcune semplici ma efficaci parole: “Ricordando mia madre, oggi e ogni giorno. Un pensiero a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona Festa della Mamma. W”.

Diana, tragicamente scomparsa a 36 anni in un incidente stradale a Parigi il 31 agosto 1997, avrebbe compiuto 65 anni il 1° luglio di quest’anno. La foto dei due è stata scattata a Highgrove nel 1984 e mostra la defunta Diana con un giovane principe William in un campo di fiori. William aveva solo 15 anni quando sua madre morì in seguito all’incidente stradale a Parigi nel 1997.