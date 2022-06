Serena Rossi: “Sono stata lontana da mio figlio”. I motivi dietro la scelta

Fonte: Getty Images Venezia 2021, Serena Rossi incanta col tubino nero

Il successo e la fama comportano grandi sacrifici. Lo sa bene Serena Rossi, reduce dalle riprese della seconda stagione di Mina Settembre per le quali ha dovuto separarsi dal suo figlio per 135 giorni. L’attrice partenopea ha voluto raccontarlo in una lunga intervista a Corriere della Sera, al quale ha anche rivelato come sia cambiato (in meglio) il loro rapporto, insieme a quello del bambino con il padre Davide Devenuto.

Serena Rossi, perché ha dovuto separarsi da Diego

Non poteva rinunciare. Serena Rossi ha dunque fatto i bagagli e si è trasferita a Napoli per girare le nuove puntate di Mina Settembre, serie amatissima di Rai1 e pronta a occupare i palinsesti autunnali. Una scelta difficile, la sua, per la quale ha dovuto separarsi dalla famiglia per un lunghissimo periodo. Ora che è tornata a casa, ha però tutta l’intenzione di godersi i momenti perduti e trascorrere ogni momento con suo figlio Diego.

“Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati. Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo. Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva!”.

E continua: “L’energia ti viene in modo un po’ sovrannaturale. La cosa importante per stare via tanto è che abbiamo insegnato a Diego a tirare fuori le emozioni senza sentirsi ridicolizzato. Questo lo porta a essere sereno anche nel comunicare le sue tristezze. Ha avuto momenti in cui ha detto: mi spiace che parti, sono veramente triste”.

La separazione non è stata di certo indolore. L’attrice napoletana ha infatti dovuto spiegare i motivi che l’hanno spinta a fare questa scelta, trovando però conforto proprio dal bambino, che ha capito perfettamente la ragione per la quale la sua mamma ha dovuto assentarsi per così tanti mesi: “Sento la tristezza e cerco di non farla pesare. Gli ho detto: starà via tanti mesi, sarò triste perché non staremo insieme, però mi divertirò perché faccio un lavoro bellissimo. Gli ho chiesto: tu come ti senti? E lui: mamma questa è una cosa molto bella per te“.

Serena Rossi, le nozze con Davide Devenuto

Niente sarebbe stato possibile senza l’apporto di Davide Devenuto, che si è giustamente fatto carico della famiglia divenendo il punto di riferimento principale del piccolo Diego: “L’ho trovato molto cresciuto, molto ironico. Davide lo ha aiutato a sviluppare la sua parte sociale: lo portava al parco tutti i pomeriggi, organizzava merende, faceva in modo che stesse tanto coi coetanei”.

Dell’amore per il suo compagno tende a non parlare troppo, preferendo mantenere quella sfera di riservatezza che l’ha sempre caratterizzata. Qualche parola sul loro mancato matrimonio, però, si è proprio sentita di dirla: “Siamo molto tranquilli, con un assetto consolidato e senza progetti imminenti, ma non vuol dire che non ci amiamo più. Tutto nasce perché, una volta, in tv, ci hanno fatto una domanda sul matrimonio e, da lì, la cosa si è ingigantita, ma se sarà, noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierato”.

In tutti questi anni, oltre 14, si è così stabilito un equilibrio perfetto che non prevede (ancora) grandi sconvolgimenti. Il matrimonio non è in programma, come non lo è un secondo figlio: “Non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico”.