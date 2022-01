Serena Rossi, perché non si sposa più: la confessione di Davide Devenuto

La Sposa con Serena Rossi: di cosa parla e quando va in onda la serie

È ufficiale: Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi. Lo conferma lui stesso nell’ultima intervista rilasciata alla rivista Intimità. Una piccola doccia fredda per tutti i fan della coppia, arrivata inaspettatamente proprio nei giorni in cui la Rossi è in onda su Rai Uno con La Sposa, una fiction che si sta rivelando un incredibile successo di pubblico. Una rottura in vista? Se pensate a una crisi che imperversa, beh, dovrete ricredervi.

La storia d’amore di Serena Rossi e Davide Devenuto

Davide Devenuto e Serena Rossi sono inseparabili dai tempi in cui si sono conosciuti e innamorati sul set di Un posto al sole, serie che li ha resi celebri al grande pubblico. Ben tredici anni fianco a fianco e un amatissimo figlio, Diego. Poi la proposta di matrimonio, arrivata nel 2019, quando lui ha deciso di far sognare gli spettatori della RAI: ha chiesto la mano di Serena in diretta a Domenica In, con la mediazione – e la benedizione – della zia d’Italia, Mara Venier. Cos’è successo dopo? Perché la promessa non è stata mantenuta?

Ecco perché Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più

Nessuna crisi, né un litigio per l’organizzazione della cerimonia. La colpa non è nemmeno del Covid 19 che continua a imperversare – e a far saltare eventi. Quindi cosa è successo? Niente di particolare, in realtà: secondo Davide Devenuto l’età avanza e con essa passa l’interesse nei confronti di una cerimonia pubblica per una coppia che già vive insieme da tempo, unita come se fosse sposata da sempre. Ha infatti spiegato a Intimità:

Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa.

E poi ci si è messa di mezzo la vita, con la quotidianità sempre difficile da gestire tra impegni lavorativi e privati, ma anche il desiderio di non forzare qualcosa di cui non sentono bisogno:

Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente, tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena.

Sì perché la Rossi, ormai sulla cresta dell’onda da almeno tre anni – dopo la sua indimenticabile interpretazione di Mia Martini nella fiction RAI dedicata alla compianta cantante – ha molto da fare: è totalmente concentrata sulla seconda stagione di Mina Settembre.

La reazione di Serena Rossi

Serena Rossi aveva già commentato in passato il continuo rimandarsi del matrimonio:

Al momento è come se fossimo già sposati, ho smesso di chiedermi quando saranno le nozze.

Se non riuscite a non percepire un fondo di amarezza per una promessa mai mantenuta, vi basterà la sua reazione all’intervista del compagno.

Non mi lamento: io e Davide stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso.

Una casa comprata insieme nella meravigliosa Capitale, un figlio desiderato e amatissimo nato nel 2016, due carriere ben avviate e un rapporto solido che non ha bisogno di cerimonie per essere confermato e celebrato: non è forse un meraviglioso lieto fine, comunque?