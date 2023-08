Serena Rossi incinta del secondo figlio: l’indiscrezione dopo il matrimonio segreto

Fonte: Ansa Serena Rossi, i 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno resa iconica)

Serena Rossi è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio di sì. L’amatissima attrice partenopea si è appena sposata con il suo compagno storico Davide Devenuto e sembra che ora siano pronti ad allargare la famiglia. I due sono già mamma e papà del piccolo Diego e ora potrebbero essere pronti per accogliere una nuova vita. Le voci sulla sua dolce attesa si fanno sempre più insistenti, ma non ci sono ancora conferme da parte dei diretti interessati.

Serena Rossi in dolce attesa? Le voci dopo le nozze

Secondo quando emerge dalle colonne di DiPiù Tv, sembra che Serena Rossi sia in attesa del secondo figlio e che lo avrebbe scoperto da poco. Le voci, che si uniscono a quelle del rinnovo per Mina Settembre 3 vincolato da una particolare clausola, parlano di una gravidanza agli inizi e di una “gioia incontenibile” che l’avrebbe travolta. “Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori – si legge – è partita per le vacanza con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito”.

Se la gravidanza fosse vera, potrebbe modificare i tempi delle riprese della fiction di cui Serena Rossi è protagonista, che comunque è già stata rimandata. Si parla ancora per ipotesi: “L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi“.

Difficile, quindi, la messa in onda per il 2024. Dopotutto, la fiction non compare nella nuova offerta dei palinsesti Rai presentati a Napoli il 7 luglio, sebbene la terza stagione fosse ampiamente confermata visto il grande successo riscosso tra il pubblico e con ascolti sempre ottimi. Più probabile, invece, che si arrivi al 2025, visto che la data di inizio delle riprese non è ancora stata comunicata.

Il matrimonio segreto con Davide Devenuto

Si parlava di matrimonio da molto tempo, senza però che venissero confermate delle date certe. La coppia ha così deciso di sposarsi in segreto e lontano dai riflettori, proprio com’è nelle loro abitudini. Sono infatti molto riservati nonostante siano famosi entrambi e amano vivere il loro amore in privato. Ed è questo che hanno voluto anche per la loro cerimonia di nozze, alla quale hanno partecipato pochissime persone, scelte tra gli affetti più cari.

A riportare l’indiscrezione era stato il settimanale Diva e Donna, che per primo aveva parlato dell’evento che si è tenuto in gran segreto a giugno. Serena Rossi e Davide Devenuto sono una coppia da 15 anni e hanno un figlio, Diego, che ha partecipato alla cerimonia da protagonista. Con lui, ha instaurato un rapporto molto particolare poiché spesso si ritrova a stargli lontana per lavoro. A F, aveva raccontato: “Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo. Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva!”.