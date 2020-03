Chi è Angharad Wood, la nuova fidanzata di Riccardo Scamarcio

editato in: da

Angharad Wood è la nuova fidanzata di Riccardo Scamarcio e la donna che ha conquistato il cuore dell’attore pugliese dopo l’addio a Valeria Golino. 47 anni e una carriera in ascesa, Angharad ha origini inglesi e si divide fra Londra e l’Italia. Nella City dirige la Tavistock Wood, un’agenzia di management che gestisce l’attività di attori e scrittori.

Il primo incontro fra Scamarcio e la Wood, non a caso, sarebbe avvenuto proprio in ambito lavorativo. Oltre a essere una donna forte e indipendente Angharad ha anche una somiglianza impressionante con Valeria Golino, ex compagna di Riccardo. L’attore pugliese e la regista sono stati legati per diversi anni. Una love story importante, vissuta lontano dai riflettori e che sembrava destinata a portarli all’altare. Di fatto però la relazione non si è mai evoluta e dopo oltre dieci anni d’amore la Golino e Scamarcio si sono detti addio.

Dopo l’addio nel 2016, Riccardo e Valeria sono rimasti in ottimi rapporti. “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita – aveva svelato qualche tempo fa lei al settimanale F -. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze… Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film”.

Scamarcio non ha mai parlato dell’amore per Angharad Wood. La manager infatti non ama i gossip e si è sempre tenuta lontano dai riflettori, nonostante lavori con personaggi dello spettacolo. Ha mantenuto un ottimo rapporto con la Golino e, anche dopo il loro addio, i due hanno lavorato spesso insieme. Nell’ultimo periodo Riccardo era rimasto coinvolto in un’altra vicenda di gossip, dopo che Francesco Sarcina, suo migliore amico, aveva accusato la moglie Clizia Incorvaia di averlo tradito proprio con l’attore.