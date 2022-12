Riccardo Scamarcio ci riprova con l’ex: la Porcaroli è soltanto un ricordo

Fonte: IPA Riccardo Scamarcio torna con l'ex compagna

Fino a poche settimane fa erano soltanto voci di corridoio, ma stavolta la conferma sembra proprio arrivata. Dopo la rottura con la collega Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio ha deciso di riprovarci con la sua ex compagna, Angharad Wood, dalla quale ha avuto la sua prima e unica figlia. Della loro relazione già ai tempi non si sapeva molto, complice il desiderio (sacrosanto) di mantenere il rapporto lontano dai riflettori e dalle pagine di gossip, ma le foto non mentono. Per la serie “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, citando un Venditti d’annata.

Di indiscrezioni ne circolano a bizzeffe, specialmente quando riguardano volti noti dello spettacolo come Riccardo Scamarcio. È inevitabile l’interesse attorno alla vita sentimentale del “bello e impossibile” del cinema italiano, che fa strage di cuori con i suoi occhi di ghiaccio, ma ci ha sempre pensato l’attore a fare muro con la sua irreprensibile voglia di privacy. Fatta eccezione per la lunga relazione con Valeria Golino, con la quale ha sempre mantenuto ottimi rapporti, le questioni di cuore ha sempre preferito custodirle tra le mura di casa.

Ma stavolta del già vociferato ritorno di fiamma con l’ex compagna Angharad Wood ci sono le prove. I fotografi hanno immortalato Scamarcio a Napoli, dove sta trascorrendo con la manager e avvocatessa inglese qualche giorno di relax. Una passeggiata a suon di shopping, poi una cenetta intima in un ristorante gourmet sul lungomare e, infine, il ritorno in hotel dove inequivocabilmente alloggiano insieme.

L’attore di Trani ha confermato quanto si diceva già da tempo, che avrebbe voluto riavvicinarsi all’ex compagna con il desiderio più grande di tutti: riunire la famiglia soprattutto per il bene della figlia, la piccola Emily. E sembra esserci riuscito alla grande, almeno per il momento. Stando ai rumors, la coppia resterà in Campania anche per festeggiare il Capodanno, partecipando alla 26esima edizione del Capri Hollywood International Festival.

Voglia di famiglia, voglia di rimettere le cose al loro posto. O forse semplicemente la verità più nuda e cruda di tutte: al cuore non si comanda e le strade che possiamo intraprendere nella vita sono davvero imprevedibili. Basti pensare che fino a qualche mese fa non si parlava d’altro se non della passionale relazione tra Scamarcio e la collega Benedetta Porcaroli, del loro colpo di fulmine nato sul set come nelle migliori commedie romantiche.

Una love story durata poco meno di un anno che, come anticipato a ottobre da Dagospia, sarebbe finita proprio per il riavvicinamento tra l’attore e la sua ex compagna. In quell’occasione era stata la Porcaroli a commentare, seppur in modo velato, la fine della relazione con Scamarcio: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano – aveva detto a Vanity Fair -. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”. Forse qualcosa si era incrinato, o forse c’entravano anche i tanti anni di differenza. Qualunque sia stata la reale ragione della rottura, chissà se il 2023 non sarà per la dolce Benedetta l’anno dell’amore…