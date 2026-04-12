Riccardo Scamarcio a Domenica In: “Ho imparato tante cose dalle mie relazioni”

Getty Images Riccardo Scamarcio ospite a Domenica In

Riccardo Scamarcio è probabilmente uno degli attori più discreti e meno avvezzi al chiacchiericcio che l’Italia conosca. Ospite a Domenica In per parlare del suo ultimo lavoro, il film Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari, ha ripercorso la sua carriera, a partire da una giovinezza in cui è sbocciato il sogno di fare cinema.

Sogno che ha realizzato con tenacia e impegno, ma che sarebbe una “felicità a metà” se non condivisa con qualcuno di importante al proprio fianco. Com’è nel suo stile, non ha mai menzionato direttamente Benedetta Porcaroli, sua attuale compagna, né le altre donne della sua vita, ma ha reso bene il senso di un discorso profondo che ha molto colpito Mara Venier.

Riccardo Scamarcio, la felicità è condivisione

Ha detto di non essere stato solo per più di sei mesi e non viene difficile crederlo. È innegabile il fascino di Riccardo Scamarcio che, come si suol dire, invecchia benissimo come il vino. Anni di carriera alle spalle, che sono il risultato di un percorso che con tenacia e devozione al proprio lavoro lo ha portato al grande successo, italiano e internazionale.

Percorso in cui, come lui stesso ha affermato a Domenica In, ad avere un peso sono state anche le donne con cui ha avuto storie, più o meno lunghe: “Amo le donne. Ho imparato tante cose dalle mie relazioni. Penso che siamo animali sociali, se uno riesce a ottenere tanti successi, a realizzare i propri sogni ma non ha accanto una persona con cui condividere, è felice a metà”.

Parole che hanno trovato d’accordo Mara Venier, palesemente ammaliata dagli occhi di ghiaccio dell’attore e da una personalità “fanciullesca” per certi versi, che emerge nonostante il suo chiaro intento di mantenere un certo aplomb, esprimendosi con misura e scegliendo bene cosa dire e non.

Tutti gli amori di Scamarcio, da Valeria Golino a Benedetta Porcaroli

Veto assoluto sulla vita sentimentale dell’attore, a cui la zia Mara nazionale ha dovuto cedere. Scamarcio è consapevole del proprio successo, sa di essere uno degli attori più apprezzati e di talento, ma non per questo dà per scontato di dover buttare in pasto agli “avvoltoi” il proprio privato.

Inevitabilmente, però, conosciamo le donne del suo passato e quelle relazioni importanti e significative di cui lui stesso ha parlato nel corso della puntata. La storia più iconica e longeva è stata senza dubbio quella con l’attrice e regista Valeria Golino. Sono stati insieme per circa dieci anni, fino al 2016, dopo essersi conosciuti sul set del film Texas.

Dopo la fine della storia con la Golino, Scamarcio è stato con la manager inglese Angharad Wood. Una relazione lontana dai riflettori, che lo ha portato a diventare papà per la prima volta (di Emily, nata nel 2020) e che sembrava destinata a durare, ma è entrata in crisi poco dopo l’incontro con la sua attuale compagna.

Ed è qui che arriviamo a Benedetta Porcaroli, che ha conosciuto sul set de La scuola cattolica e con cui ha lavorato anche in L’ombra del giorno. La scintilla è scoccata nel 2021, provocando non poco scalpore per via dei 19 anni di differenza e del fatto che entrambi venissero da relazioni piuttosto “fresche”. Non è stata una storia tutta rose e fiori, tanto che si sono lasciati per un periodo, per poi tornare definitivamente insieme.