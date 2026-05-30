Domenica In, Teo Mammucari non tornerà nell’ultima puntata

Teo Mammucari con molta probabilità non sarà presente nell'ultima puntata di Domenica In: l'addio è definitivo.

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IPA Teo Mammucari

Teo Mammucari non sarà presente nell’ultima puntata di Domenica In. Il comico e conduttore dunque non tornerà nello show dopo le polemiche e la sua assenza.

Teo Mammucari assente nell’ultima puntata di Domenica In

Nella penultima puntata di Domenica In in tanti avevano notato l’assenza di Teo Mammucari. Il suo gioco telefonico “La cassaforte di Teo”, era infatti andato regolarmente in onda (con tanto di scritta nel led alle spalle della presentatrice), ma senza la sua presenza. Nessuna spiegazione da Mara Venier che aveva continuato a condurre la puntata, sino ai saluti finali.

Ora sembra che Mammucari non tornerà nemmeno nell’ultima puntata di Domenica In. Nessun saluto ai telespettatori dunque e nessuna rivelazione sul suo futuro televisivo, il comico e conduttore avrebbe, secondo alcune ipotesi, semplicemente abbandonato il programma.

Secondo alcune indiscrezioni infatti Teo Mammucari non sarebbe stato riconfermato per la prossima stagione di Domenica In. “Venier lo ha voluto quest’anno al suo fianco, ma in caso di riconferma il ritorno di Mammucari non sarebbe previsto e, al momento la sua presenza nell’ultima puntata stagionale non è affatto certa”, ha spiegato Giuseppe Candela.

Colpa, forse, dei momenti di tensioni che si erano creati nelle scorse puntate e dei malumori nati dietro le quinte fra la conduttrice e il comico per via di alcuni suoi atteggiamenti in diretta.

Le polemiche e l’addio di Mammucari a Domenica In

Entrato nel cast del contenitore domenicale insieme a Enzo Miccio e Tommaso Cerno, Teo Mammucari era finito al centro di accese polemiche per via del suo comportamento. Il momento di rottura era arrivato domenica 15 marzo quando Mammucari era stato protagonista di due episodi.

Prima era intervenuto durante l’intervista che Mara Venier stava facendo a Peppe Iodice, arrivato a Domenica In per presentare il suo nuovo film. “Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Tre minuti e poi caccialo via, dai Mara, su, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti”, aveva detto, incalzando la conduttrice che era apparsa visibilmente infastidita.

Poco dopo era arrivato un secondo episodio. Mara infatti aveva deciso, proprio al termine della puntata, di rendere omaggio al cameraman Marco, pronto ad andare in pensione dopo ben quarant’anni di servizio.

“Domenica In è anche questo – aveva detto la Venier, abbracciando l’uomo e ringraziandolo per il suo lavoro -. In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l’azienda. Mi mancherai tantissimo… Non potevo non farlo…”.

Un momento emozionante che era stato rovinato dal gesto di Mammucari che, pochi secondi dopo, aveva sollevato un cartello con scritto: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”, interrompendo la commozione generale. La reazione della conduttrice era stata immediata, Mara infatti aveva strappato via il cartello e aveva commentato in diretta: “Tu sei un pirla perché non capisci i momenti, ma non si può…”.