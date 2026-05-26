Teo Mammucari sparito a Domenica In, “era agitato dietro le quinte”. Il retroscena

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IPA Teo Mammucari con Mara Venier

Che fine ha fatto Teo Mammucari? È emerso un retroscena che spiegherebbe l’improvvisa assenza del conduttore nella penultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 24 maggio su Rai 1. Il 61enne, da quest’anno nel cast fisso del programma di Mara Venier, non è infatti apparso in studio, nonostante il suo spazio – quello del gioco telefonico – sia stato trasmesso regolarmente.

A sorprendere il pubblico è stata soprattutto la totale assenza di spiegazioni durante la diretta. A gestire il blocco conclusivo ci ha pensato direttamente Zia Mara, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, mentre sul ledwall dello studio continuava a comparire la grafica del gioco legato a Mammucari. Un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori e che ha immediatamente alimentato dubbi e indiscrezioni sui social.

Il finale della trasmissione ha così seguito un copione insolito: concluso lo spazio dedicato agli ospiti, la puntata si è chiusa senza alcun riferimento all’assenza del conduttore romano e senza chiarimenti ufficiali prima dei saluti finali e dell’annuncio dell’ultima puntata stagionale prevista per la prossima settimana. Un silenzio che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul clima dietro le quinte del varietà domenicale.

Cosa è successo a Teo Mammucari

A fare chiarezza sulla vicenda è stata un’indiscrezione rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo quanto riportato, Teo Mammucari sarebbe stato regolarmente presente alle prove del sabato ma avrebbe poi mostrato un forte nervosismo nelle ore precedenti alla messa in onda.

A quanto pare il malumore del presentatore non sarebbe stato rivolto al gruppo di lavoro di Domenica In, bensì direttamente ai vertici dell’azienda. Alla base della tensione ci sarebbero infatti alcune incertezze professionali legate ai suoi prossimi progetti televisivi.

Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Mammucari avrebbe incassato il no della Rai a un progetto estivo, al momento ancora top secret, che sarebbe stato improvvisamente congelato. A complicare ulteriormente la situazione sarebbe stata anche la decisione dell’azienda di lasciare in stand-by il futuro de Lo Spaesato, il format di prima serata su Rai2 la cui nuova stagione non sarebbe ancora stata ufficializzata.

Proprio questo clima di incertezza sul futuro professionale avrebbe portato Teo alla decisione di non prendere parte alla diretta domenicale, facendo così esplodere il caso mediatico.

Un rapporto complicato con Domenica In

La presenza di Teo Mammucari a Domenica In non è mai stata completamente lineare nel corso della stagione televisiva. Voluto fortemente da Mara Venier per portare leggerezza e imprevedibilità nel contenitore domenicale di Rai 1, il comico ha spesso faticato a integrarsi con i ritmi e gli equilibri della trasmissione.

Il momento di maggiore tensione è arrivato alcune settimane fa con il cosiddetto caso Peppe Iodice, con alcune battute inopportune di Teo rivolte al collega napoletano che hanno infastidito pure la Venier. Dopo quell’episodio, lo spazio affidato a Mammucari è stato progressivamente ridimensionato fino a limitarsi alla sola parentesi finale della Cassaforte di Teo.

Anche per questo motivo, la sua assenza improvvisa nella penultima puntata stagionale viene letta da molti come un possibile segnale di rottura. E in caso di riconferma di Mara Venier alla guida del programma sembra che il ritorno di Mammucari nella prossima edizione non sia così scontato, anzi.

Non solo: resterebbe addirittura incerta la sua presenza nell’ultima puntata della stagione, prevista per domenica 31 mggio. E il silenzio del diretto interessato non aiuta a chiarire la vicenda.