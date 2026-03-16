Dalle provocazioni a Peppe Iodice al cartello nel finale di puntata: il rapporto tra Mara e Teo è ormai logoro ed ecco la decisione della presentatrice

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IPA Teo Mammucari in rotta con Mara Venier: fuori da Domenica In

Teo Mammucari torna a far parlare di sé e non per dei buoni motivi. Ha fatto decisamente discutere il suo atteggiamento a Domenica In, nel corso della puntata di domenica 15 marzo. Uno degli episodi ha coinvolto il comico Peppe Iodice, giunto in studio per presentare il suo primo film.

In tanti hanno pensato che il comportamento di Mammucari fosse figlio di una scenetta scritta e provata, ma le reazioni che sono giunte in merito lasciano pensare tutt’altro. Come se non bastasse, Mara Venier sarebbe giunta al limite. In puntata gli ha dato del “pirla” col sorriso sulle labbra ma dietro ci sarebbe ben altro.

Teo Mammucari e Peppe Iodice

L’intervista di Mara Venier a Peppe Iodice è stata di colpo interrotta da Teo Mammucari. Questi ha di fatto rubato un po’ di spazio, facendo irruzione al centro dello studio di Domenica In. “Due domande e mandalo via”, ha ripetuto alla conduttrice, sottolineando il suo punto di vista sul comico, ritenuto un ospite poco importante, soprattutto se paragonato ad altri in attesa.

Evidente l’imbarazzo del comico napoletano, che ha provato a gestire al meglio la situazione. Da casa in tanti hanno pensato a un finto screzio da copione, ma le cose sembrano stare diversamente.

Ospite di Radio Marte, Iodice ha voluto evitare l’argomento, ritenendo surreale ritrovarsi a parlare di tutto questo, considerando l’importanza di questa fase per la sua carriera: “È come se stesse per nascere mio figlio in tre giorni, io mi recassi in clinica e mi facessero parlare col parcheggiatore”.

Non lo nomina ma è evidentemente infastidito dalla situazione. Altro che scenetta per lanciare la sua pellicola d’esordio. Lo dimostrano anche le parole di Giampaolo Morelli, che si è schierato con l’amico attore in un video sui social, chiedendo rispetto per un primo film realizzato. Tra i commenti anche quello affettuoso dello stesso Iodice.

Mara Venier contro Teo Mammucari

Non sembra aver apprezzato l’atteggiamento di Teo Mammucari neanche Mara Venier. Al termine della puntata, la conduttrice si stava prendendo del tempo per salutare un cameraman pronto alla pensione dopo 40 anni in Rai.

Ancora una volta, però, Mammucari ha tentato di gettare luce su di sé. Si è presentato con un cartello per accelerare la chiusura: “Grazie a tutti. Ci vediamo domenica prossima!”. Reazione di pancia di Mara: “Sei un pirla, non capisci i momenti”.

Stando a quanto riportato da Fanpage, negli studi Fabrizio Frizzi ci sarebbero stati dei momenti tesi. Mara Venier si sarebbe scusata con i suoi ospiti, tra i quali Peppe Iodice, prima di sfogare la propria frustrazione. Avrebbe poi dato un vero e proprio ultimatum, che metterebbe ora a rischio la presenza di Mammucari in puntata.

Viene anche riportata una frase, che ovviamente non possiamo confermare: “Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino”. E poi ancora: “La prossima settimana o me o lui”. Stando alle fonti, Mammucari avrebbe incassato non solo la reazione della presentatrice, ma anche una strigliata da parte del capo autore di Domenica In.