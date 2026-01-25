Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier: la richiesta “segreta”

IPA Mara Venier e Teo Mammucari

Teo Mammucari ha iniziato la puntata del 25 gennaio 2026 di Domenica In dicendo che sarebbe stata “la più bella di questa edizione”. Puntata, in effetti, ricca di ospiti e di musica, di momenti collettivi che ormai sono alla base della nuova domenica pomeriggio della Rai. In studio, la prima parte è stata dedicata a Sanremo, con la presenza di numerosi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana: da Iva Zanicchi ai Dik Dik, Mal e tanti altri. Ma un momento, verso la chiusura, ha rivitalizzato il tutto: l’ingresso in studio di Teo Mammucari.

Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier e canta con Iva Zanicchi

Il cartellone “Ingresso Teo Mammucari” ha portato una ventata di freschezza a Domenica In, dove tra barzellette sui golfisti e ricordi legati a Sanremo con Tutti Pazzi per Sanremo, abbiamo assistito a un rewind di ciò che è stato il Festival e di diverse pagine della storia della musica. Mammucari ha “interrotto” Mara Venier con una richiesta segreta: inizialmente voleva cantare proprio con Zia Mara, ma alla fine si è esibito con Iva Zanicchi (che ha detto di essere afona, ma di aver “quasi” risolto con una pastiglia magica, a mo’ di scherzo, poiché le è venuta anche la tosse).

“Ti devo dire una cosa, la posso dire? Quando accompagno Mara a casa – a parte che sono emozionato perché vedo i Dik Dik, Mal, che sono 70 anni che sta in Italia e ancora sembra Valeria Marini quando parla – ogni tanto mi guarda e mi fa ‘lalala’, e mi dice: ‘Teo, non mi fanno mai cantare a me’. Hai Domenica In, hai il tuo spazio, mi guarda e si mette a piangere come una bambina. Stamattina mi dà questo foglietto”, e ha chiesto a Iva di leggerlo, ma non ci vede. “Dimmelo che non ci vedi, c’è uno che ci vede? Qua è un problema trovare qualcuno che ci vede”. A leggere è Pierdavide Carone: “Teo, soffro, voglio cantare. Mara”. La Venier ha smentito, bollando Mammucari come un “bugiardo”.

L’esibizione di Teo Mammucari con Iva Zanicchi

“Mon amour, dobbiamo cantare, comando io adesso”. Dopo il rifiuto della Venier, Mammucari ha realizzato ugualmente il suo sogno di cantare con Iva Zanicchi, riprendendo il classico momento sanremese in cui viene annunciato il cantante in gara. A esaudire il tutto è stata proprio Mara Venier: “Di Baldi, Bigazzi, Falagiani, Non amarmi, cantano Teo Mammucari e Iva Zanicchi. Dirige l’orchestra il Maestro Stefano Magnanensi con la mia meravigliosa band”.

“Farabutto, mi tremano le calzette”, la risposta pronta di Iva Zanicchi. E questo insolito duetto è destinato a passare alla storia dell’edizione di Domenica In del 2025/2026. “Signori, ho cantato con Iva”. Canzone per nulla facile, una delle più belle e intense della musica italiana. “Io dico che Teo è bravissimo, davvero complimenti”. La Venier ha concluso il momento consegnando il premio a Mammucari e il bouquet di fiori alla Zanicchi. “Ho vinto Sanremo, grazie, la mia prima volta a Sanremo”. La sua incursione ha decisamente portato quella sferzata di imprevedibilità di cui il pomeriggio di Rai1 ha estremo bisogno, soprattutto in questa edizione che è stata ampiamente criticata: un caos calmo che, per una volta, ha vinto sulla nostalgia.