Dopo le polemiche post intervista a Peppe Iodice, il comico romano è sparito per ore: non è l'unico a mancare all'appello a Domenica In

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IPA Teo Mammucari ed Enzo Miccio assenti a Domenica In: Mara Venier conduce da sola

Non solo voci di corridoio, anzi. Il caso Teo Mammucari è reale e l’organizzazione di Domenica In è stata di fatto stravolta. Mara Venier ha deciso di condurre in solitaria la puntata del 22 marzo, scatenando numerosi commenti sui social. Il comico romano è apparso soltanto sul finale di puntata.

Mara Venier fa fuori (quasi) tutti

Nella precedente puntata di Domenica In si può dire che Teo Mammucari non ne abbia fatta una giusta. Qualche voce già serpeggiava in relazione a un clima tutt’altro che saldo, ma poi c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il comportamento del co-conduttore nei confronti di Peppe Iodice non è andato giù a Mara Venier, così come a gran parte del pubblico. Lei ha preteso d’avere nuovamente ospite il comico, presentando come si deve il suo primo film.

A ciò si è aggiunto poi lo screzio nei confronti di un cameraman storico che, dopo 40 anni in Rai, è pronto alla pensione. Mara lo ha salutato in diretta ma Mammucari ha rubato la scena con un cartellone, annunciando la chiusura immediata della trasmissione.

Il risultato? Tanto si è detto sugli sfoghi della conduttrice, che domenica 22 marzo ha di fatto condotto da sola. Il programma è stato aperto unicamente da lei, senza Cerno, Miccio e Mammucari al fianco.

Ha intervistato Carlo Verdone, i figli di Eleonora Giorgi con Ornella Muti, Luca Argentero e Peppe Iodice. Tutto senza l’ausilio di nessuno. Dopo due ore e mezza di trasmissione, poi, ecco la prima apparizione. Spazio a Cerno e al ricordo di Raffaella Carrà, discutendo della sua eredità e del figlio adottivo.

Che fine ha fatto Teo Mammucari

Nei titoli di testa di Domenica In erano presenti i nomi di Enzo Miccio e Teo Mammucari. Sulla carta, dunque, nulla è cambiato. A conti fatti, però, i due sono spariti dalla trasmissione. Se già in precedenza non si poteva parlare di “conduzione corale”, ora è stato fatto chiaramente un balzo indietro, con Mara sola alla guida.

Molti hanno avuto l’impressione che la Rai si sia ritrovata a scegliere, o lei o loro (la verità su Miccio è stata poi svelata nel finale: è impegnato a Bali per un matrimonio). Prevedibile l’assenza di Mammucari, che però non è stato totalmente allontanato, bensì ridimensionato. Ha infatto messo piede in studio sul finale di puntata, a poco più di 10 minuti dalla conclusione.

Su X se ne discute molto e si sono già formati degli schieramenti. Alcuni, ad esempio, non hanno apprezzato il ritorno di Peppe Iodice. Nulla contro di lui, ma la scelta è stata interpretata da alcuni come un tentativo di mettere in cattiva luce il comico romano. Intanto non è mancata una frecciata da parte di Mara, o almeno quella che è sembrata tale. In chiusura dello spazio dedicato alla Carrà, con Magalli e Perrone, la conduttrice si è rivolta a Cerno.

Ha ricordato l’appuntamento della presentazione del suo libro, ma lo ha fatto aggiungendo: “Devo esserci anch’io? Guarda che io sono pericolosa. Sono pericolosa io!”. Primo piano d’interpretazione: dico ciò che penso, quindi potrei pronunciare frasi scomode alla presentazione. Secondo piano d’interpretazione: sono io ad avere l’ultima parola in studio, guardate cos’è appena successo.

Il ritorno di Mammucari

Mara Venier si è finta sorpresa nel vedere Mammucari. I due ridono ma si percepisce un certo nervosismo. Lui le chiede come sta e lei, tagliente, gli chiede: “Ma scusa, arrivi adesso?”. Lui ha finto che tutto andasse bene, chiedendo costantemente alla presentatrice perché stesse ridendo.

La versione che viene fatta passare è dunque la seguente: Teo Mammucari ha scelto di presentarsi in ritardo in studio. Una situazione che ha del paradossale, e si attende un comunicato Rai per comprendere lo stato delle cose.

Alla fine, dopo aver preteso la presenza di Cerno, il comico ha preso il microfono e cantato un brano. Non a caso, dopo le tante polemiche post Iodice, ha scelto Rossetto e caffè di Sal Da Vinci. Quasi un modo per dire: non ho nulla contro Napoli. La sua irruzione e le sue dure parole nei confronti di Peppe Iodice avevano infatti spinto molti a un’analisi ben chiara: un astio generato dal fatto che in studio ci fosse un comico napoletano.

Grande imbarazzo in questo momento conclusivo, con Mara che ha ripetuto per tutto il tempo: “È tardi, sei arrivato tardi”. Cerno non ha fatto altro che allargare le braccia, quasi incredulo. Espressioni, le loro, che sembrano confermare il fatto che Mammucari abbia davvero scelto di non presenziare.

Una conclusione altamente surreale, con la Venier che, dopo tanti abbracci, decide di dare un bacio a stampo (prolungato) a Mammucari. Copione al vento e via d’improvvisazione, con tanto di audio staccato e nero a schermo, mentre ancora i conduttori stavano parlando.

Dinanzi a tutto ciò, il pubblico non può che restare basito, e in realtà anche infastidito. In questo braccio di ferro non si sa chi l’abbia spuntata, ma si ha l’impressione che la Venier sia pronta a perdonare il collega discolo. Tanti abbracci, risate e quel bacio, altrimenti, non avrebbero la minima spiegazione. Chi sa che durante la presentazione del libro di Cerno proprio lei non possa farsi scappare qualche indiscrezione.