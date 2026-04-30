GF Vip, Alessandra Mussolini fa le valigie e minaccia di lasciare la Casa: cosa è successo

IPA Alessandra Mussolini

Questa edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena a ripetizione. L’ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da Alessandra Mussolini (grande protagonista del reality condotto da Ilary Blasi), che nelle scorse ore ha messo letteralmente sottosopra la Casa più spiata d’Italia. Dopo aver tenuto i coinquilini con il fiato sospeso per ore, con le valigie già pronte (quelle di un breve viaggio, dalla camera al salotto), ha cambiato idea all’ultimo. Ma quello che è successo, come prevedibile, non è stato gradito da tutti, soprattutto dalla sua principale “rivale”, Antonella Elia. L’alleanza delle tre A è durata davvero pochissimo.

Alessandra Mussolini fa le valigie al GF Vip

A scatenare il caos è stata l’ennesima discussione con Antonella Elia, condita dalla tristezza per le sei nomination ricevute nell’ultima diretta. Tutto ciò ha mandato in tilt Alessandra Mussolini, che ha deciso di passare ai fatti: ha aperto l’armadio, ha radunato i suoi vestiti e ha cominciato a riempire le valigie davanti agli occhi increduli degli altri concorrenti. La sua scelta di mollare tutto sembrava reale, almeno per qualche ora.

Poi però qualcosa è cambiato. Dopo essere stata raggiunta da diversi coinquilini – pronti a convincerla a restare – la Mussolini ha cambiato rotta in maniera tutt’altro che pacifica. Anzi: ha trasformato il rientro in camera in una piccola provocazione studiata per la sua acerrima nemica. “Per non dare soddisfazione a lei prendo le valigie e le riporto in camera”, ha detto, alludendo ovviamente alla Elia. Quest’ultima, dal canto suo, non è caduta dalle nuvole. Anzi, aveva già fiutato la mossa: “Ci avrei scommesso qualsiasi cosa”. A chiudere il siparietto, una stoccata di Alessandra al gruppo: il vero motivo per cui ha scelto di restare, ha sostenuto, è il bene che le vorrebbero gli altri concorrenti. Un’affermazione che ha fatto ribollire ulteriormente il sangue alla Elia.

La furia di Antonella Elia

A quel punto è esplosa la rabbia di Antonella Elia, che non ha mandato giù il fatto che gli altri inquilini abbiano abboccato – secondo lei – alla scenetta dell’avversaria. Secondo lei, dietro le valigie pronte all’uscita non ci sarebbe stato un vero malessere, ma solo l’ennesima messinscena. “Fanno finta di essere buoni, non capiscono la realtà dei fatti”, ha sentenziato, riferendosi ai coinquilini e accusandoli di essere “senza personalità” per essersi lasciati commuovere.

A finire nel mirino della showgirl è stata anche Adriana Volpe, che si era spesa per convincere Alessandra a non andarsene. Tra le due c’è stato uno scambio di battute teso, con la Elia visibilmente delusa anche dall’amica-nemica e alleata storica. “Ma come fai a darle fiducia? Ci ha fatto il verso in tutti i modi. Perché calcolarla? Perché farle credere che abbia un valore e un peso? Ci ha usato come burattini”.

Ovviamente, dovremo attendere un po’ per vedere i concorrenti confrontarsi su questa scena. Il prossimo appuntamento con Ilary Blasi è infatti fissato per martedì 5 maggio, sempre su Canale 5, perché la puntata del 1° maggio è slittata (per via del Concertone su Rai3). Una sola settimana di pausa, dunque, prima che il programma riprenda il suo cammino verso la finale, anche se la data non è ancora stata confermata.