Beautiful, le anticipazioni del 3 giugno 2026: Steffy si risveglia in una gabbia

Ufficio stampa Mediaset Steffy

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 3 giugno 2026

Steffy si ritrova rinchiusa in una gabbia e capisce di essere stata drogata e segregata da Luna. Spaventata, le chiede di lasciarla andare, ma Luna si rifiuta e sostiene di agire per proteggersi. Durante il confronto, Luna confessa di aver ucciso Tom e Hollis per impedire che venisse alla luce il nome del suo vero padre, che non è Bill. Steffy è sconvolta e tenta disperatamente di liberarsi. Intanto Liam si reca da Finn, convinto che abbia una responsabilità nel bacio ricevuto da Hope durante la festa in famiglia. Finn ribadisce che è stata Hope a baciarlo e non il contrario, di averla rimproverata e di aver poi raggiunto subito la moglie per raccontarle tutto. Sostiene di essere sempre stato fedele a Steffy. Liam insiste, accusandolo però di aver contribuito, con un comportamento ambiguo e già visto in passato, alla partenza di Steffy. Una situazione simile si verifica con Hope che, parlando con Brooke, racconta di essere stata rimproverata da Finn e di sentirsi giudicata da…