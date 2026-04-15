Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi: “Colpa dei social”

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sarebbero in crisi. A dividerli i social di lui: la confessione dell'influencer alle amiche.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Valentina Ferragni

Ci sarebbe aria di crisi fra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. La coppia starebbe vivendo un momento difficile a causa di alcuni dubbi dell’influencer, infastidita dall’eccessiva esposizione mediatica del fidanzato.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano dunque starebbero attraversando un periodo difficile, segnato da incomprensioni e grande tensione. Da tempo i due non condividono su Instagram contenuti che li vedono insieme e avrebbero persino deciso di trascorrere la Pasqua separati.

A creare malcontento ci sarebbe soprattutto l’atteggiamento di Matteo Napoletano. Valentina infatti avrebbe confessato alle amiche di non apprezzare la sua eccessiva esposizione sui social. La sua crescente fama su Instagram infatti l’avrebbe portato a dedicare sempre più tempo ai contenuti online, mettendo un po’ da parte il lavoro nel settore immobiliare.

Per ora dai diretti interessati non sono arrivate smentite nè conferme. Già qualche mese fa si era parlato di una rottura fra la sorella di Chiara Ferragni e il fidanzato. A far nascere i dubbi una frase pronunciata da Valentina che su Tik Tok aveva condiviso un suo pensiero sull’amore.

“Quando cresci con genitori divorziati, non credi più nell’amore eterno, ma in fondo speri che sia per sempre”, aveva detto. Poco dopo però aveva smentito di essersi lasciata da Matteo, sommersa dai commenti e dai messaggi dei fan, preoccupati per la sua vita sentimentale.

“Non so perché sia uscita questa cosa, ma penso di averlo capito – aveva rivelato -. Non mi sono lasciata con Matteo, stiamo ancora insieme e stiamo molto bene. Credo tantissimo nell’amore, semplicemente vivono due parti di me… Spero che ci sia un amore che ti possa accompagnare per tantissimi anni. Ma se non dovesse più esserci il rispetto e l’amore, è giusto mollarsi”.

L’amore di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Classe 1992, attivo nel settore immobiliare, Matteo Napoletano è legato a Valentina Ferragni dal 2023. Un amore che all’inizio aveva fatto storcere il naso a molti per via della loro differenza d’età, pari a nove anni, ma che la sorella di Chiara aveva difeso con grande coraggio.

“Siamo abituate a vedere sempre uomini che stanno con ragazze più giovani, e quindi vedere il contrario è molto strano perché dicono tutti che le donne sono più mature e gli uomini meno – aveva spiegato sui social -. Per fortuna che non tutti sono così. L’esperienza fa una persona, l’educazione fa una persona, i valori fanno una persona, non è la carta di identità né la data di nascita a fare una persona. Lo dirò fino alla fine dei miei giorni

Un amore importante, nato dopo l’addio di Valentina Ferragni a Luca Vezil, suo storico fidanzato, al suo fianco per ben nove anni. Un sentimento arrivato dopo un percorso fatto di consapevolezza e scoperta di sè che la stessa Valentina aveva svelato ai follower. Non resta che attendere per capire se quello fra Matteo e Valentina sarà un addio definitivo o si tratta solamente di uno momento di crisi che presto si risolverà nel migliore dei modi.