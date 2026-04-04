Giulia Valentina è mamma per la seconda volta: la prima foto della nuova arrivata

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IPA Giulia Valentina

Giulia Valentina è diventata mamma bis. L’influencer e creator digitale, seguita da oltre un milione di follower su Instagram, ha dato il benvenuto a una splendida bambina. A confermare il lieto evento è stata la stessa neo-mamma attraverso un tenero post sui Instagram, che ha subito fatto il pieno di like e commenti affettuosi da parte dei fan (e anche di Valentina Ferragni). Un momento magico che arricchisce la sua famiglia, da sempre protetta con estrema cura dai riflettori mediatici.

Giulia Valentina mamma bis, l’emozionante annuncio su Instagram

Dopo aver incuriosito tutti qualche mese fa con un video che riprendeva ironicamente le dinamiche della sua prima gravidanza, Giulia Valentina ha scelto la via della totale dolcezza per comunicare la nascita della sua secondogenita. Sul suo seguitissimo profilo Instagram è infatti apparsa una fotografia più bella: la prima immagine della nuova arrivata, dolcemente appoggiata al petto della mamma a pochissime ore dal parto.

I follower ricorderanno sicuramente il celebre video del “déjà vu”, in cui l’influencer, indossando gli stessi abiti e utilizzando la medesima inquadratura scelti per il primogenito, aveva svelato di essere in attesa del “baby number 2”. Oggi quell’attesa si è finalmente trasformata in una meravigliosa realtà tinta di rosa. Ma, il nome della piccola non è stato ancora reso noto, in perfetto stile con la proverbiale riservatezza che caratterizza la coppia.

Chi è Giulia Valentina

Classe 1990, Giulia Valentina è nata a Torino da genitori imprenditori con origini siciliane. Dopo aver frequentato il liceo in una scuola americana, si è trasferita per un periodo a Parigi, per poi tornare in Italia e laurearsi brillantemente in Economia alla Cattolica di Milano nel 2015. Il suo nome è inizialmente diventato noto al grande pubblico per via della sua passata relazione sentimentale con Fedez, durata circa tre anni, dal 2013 al 2016.

Oggi Giulia Valentina ha un seguito molto forte e consolidato sui social network. Apprezzata per la sua naturale ironia e la sua eleganza, scrive per Grazia e ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo, tra cui spicca Fan Car-aoke in onda su Real Time. Mamma orgogliosa di due bambini e già padrona di due inseparabili chihuahua di nome Guè (purtroppo venuta a mancare nel 2024) e Chew, riesce a bilanciare perfettamente la sua esposizione pubblica vivendo la vita familiare nella massima tranquillità.

L’amore con Filippo Bonini

Riservatissima, nonostante il numero elevato dei followers, Giulia Valentina non ha mai parlato molto pubblicamente della sua lunga relazione con Filippo Bonini. Il compagno, a cui è legata da quasi otto anni, compare sul suo profilo solo in modo saltuario, spesso di spalle o senza che si veda mai chiaramente il viso in primo piano.

Il suo nome è stato reso noto ai follower solamente il 25 novembre 2024, quando Giulia lo ha fotografato nella clinica in cui è nato il loro primo figlio, proprio al momento delle dimissioni. Di Filippo, uomo che si mantiene totalmente estraneo al mondo dei social e dello spettacolo, non si hanno molte informazioni pubbliche. E neppure il nome del loro primogenito è mai stato diffuso sulla Rete. Si tratta di una scelta profondamente coerente che, con ogni probabilità, verrà applicata rigorosamente anche alla nuova arrivata, permettendo all’intera famiglia di godersi questi momenti unici ed irripetibili lontano da occhi indiscreti.