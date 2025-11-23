Giulia Valentina incinta per la seconda volta: l’annuncio è un dolce déjà vu

L'influencer ha annunciato la sua seconda gravidanza, sempre a suo modo. E ha lasciato ancora una volta tutti di stucco

IPA Giulia Valentina

Con l’annuncio dell’arrivo del primo figlio aveva colto tutti di sorpresa, ma con quello del secondo ha di certo strappato un sorriso ai suoi fan. Giulia Valentina ha infatti comunicato al mondo di essere di nuovo incinta a distanza di un anno dalla nascita del suo primo bambino, con un video dall’effetto déjà vu studiato nei minimi particolari.

Giulia Valentina di nuovo incinta, l’annuncio “già visto”

La scorsa estate Giulia Valentina aveva annunciato, con un video decisamente fuori dal comune, di aspettare il suo primo bambino. E oggi, a un anno di distanza dalla nascita del piccolo, l’influencer ha comunicato al mondo la sua seconda gravidanza su Instagram. Ovviamente sempre a suo modo, riprendendo esattamente la scena dell’anno scorso: stessi abiti premaman, stessa luce, stesso formato. Un annuncio studiato nei minimi dettagli per cogliere ancora una volta di sorpresa i fan, che hanno accolto con immenso affetto la notizia.

“Volevo parlarvi di una cosa. Stavo pensando a come dirlo. Mi sono segnata un po’ di idee”, ha detto nel filmato ripetendo le stesse frasi già usate nell’annuncio del luglio 2024. “Mi sono detta Giulia, non ti è venuto in mente la prima volta, non ti verrà in mente la seconda, non troverai il modo di dirlo quindi ho detto ‘mi vesto allo stesso modo e mi alzo in piedi’”. L’influencer a questo punto si alza e mostra un pancino già pronunciato. “Potresti pensare che sia un déjà vu… ma no, è il baby numero 2”.

Sebbene da qualche settimana circolasse la voce di una possibile gravidanza, la creator non aveva fatto trapelare nulla dai suoi profili social. E anche nel dare la bella notizia non ha svelato alcun dettaglio sulla sua gravidanza né sul sesso del bebè che porta in grembo, ma leggendo tra i commenti si è lasciata sfuggire che il parto è previsto per l’inizio del 2026.

Giulia Valentina, la riservatissima vita privata

Nonostante abbia fatto dei social il suo mestiere e conti su Instagram quasi un milione di follower, Giulia Valentina ha sempre difeso strenuamente la sua privacy, lasciando trapelare pochissimo della sua vita privata. Ancora oggi, a un anno dalla nascita, il nome del primo figlio non è stato reso pubblico. Si conosce invece quello del padre: Filippo Bonini, compagno di lunga data, estraneo al mondo social. I due stanno insieme da circa otto anni, e lei lo scorso anno, si lasciò andare a una delle pochissime dichiarazioni su di lui: “Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so”.

Del compagno di Giulia Valentina non si sa altro: non si è mai esposto sui social, a parte qualche scatto di spalle. È stato nel novembre del 2024, quando hanno annunciato la nascita del primo figlio, che la coppia è apparsa per la prima volta insieme sul profilo dell’influencer. Il compagno è stato fotografato – rigorosamente di spalle – all’uscita dalla clinica dopo il parto, con il porta enfant in mano; poi mentre bacia la guancia di lei, senza però mostrare totalmente il volto.

