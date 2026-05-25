Ernia e Valentina Cabassi si sposano: “La cerimonia sarà intima e riservata”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Valentina Cabassi ed Ernia

Dopo essere diventati genitori lo scorso luglio, Ernia e Valentina Cabassi si sposano. L’annuncio, informale, è arrivato con un video pubblicato su TikTok dall’influencer, che ha spiegato che si tratterà di una cerimonia all’insegna della riservatezza, proprio come hanno vissuto fino a ora la loro storia d’amore.

Ernia e Valentina Cabassi presto sposi: l’annuncio su TikTok

Fiori d’arancio per Ernia e Valentina Cabassi. La coppia, che lo scorso luglio aveva annunciato la nascita della figlia Sveva, presto convolerà a nozze. La bella notizia l’ha comunicata su TikTok la stessa influencer, senza pubblicare post ufficiali al momento della proposta.

“Ero su un video vecchio che ho postato qualche giorno fa e sotto la barra di ricerca c’era scritto ‘Martina e Rkomi si sposano’”, ha raccontato, spiegando che al momento sua sorella Martina frequenta il cantante Rkomi, caro amico di Ernia. Ma contrariamente a quanto si vocifera sui social, non saranno loro a pronunciare il fatidico Sì.

“La più grande, Francesca, si sposa a giugno. E anche quest’altra sorella, cioè io, si sposa. E questo è il mio annuncio”. L’influencer ha ammesso di non amare grandi annunci, ma di voler comunque comunicare questa bella notizia ai suoi follower, pur mantenendo un certo riserbo sulla cerimonia.

“Non ho fatto post sulla proposta di matrimonio, perché per come siamo noi viviamo la relazione in modo intimo e riservato, così come sarà la cerimonia, per questo non me la sono sentita di condividere annunci perché volevo tenere un po’ tutto per noi”, ha spiegato Valentina.

E poi ha aggiunto: “Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate. A luglio partirò per il mio addio al nubilato. Indosso l’anello da marzo, ormai ci sono abituata”.

La proposta dopo la nascita di Sveva

Il matrimonio per Valentina Cabassi ed Ernia – nome d’arte di Matteo Professione – arriverà a un anno di distanza dalla nascita della loro piccola Sveva, venuta al mondo il 7 luglio 2025. “Dopo la bimba è solo una cosa in più“, ha detto l’influencer, sottolineando come il loro legame era già stato sancito dalla nascita della loro prima figlia.

Ma nonostante questo non ha nascosto l’emozione per il lieto evento: “Sono molto felice perché non vedevo lo speravo, però penso che più dei figli non ci sia niente”. Valentina ha svelato che condividerà i dettagli del matrimonio solo dopo che si sarà svolto, per vivere il momento del Sì in totale intimità con il compagno, la famiglia e gli affetti.

La cerimonia si svolgerà nei prossimi mesi – non ha rivelato la data precisa delle nozze – e “sarà intima, con poche persone, quelle più vicino a noi”.

I due sono legati da anni, più precisamente dal 2020 – galeotto è stato il videoclip di Superclassico – e il loro rapporto è sempre stato all’insegna della discrezione e del rispetto reciproco. Nonostante la presenza di entrambi sui social, hanno sempre mantenuto un grande riserbo sulla loro relazione, mostrandosi insieme solo in poche occasioni e condividendo con i fan solo alcuni dei momenti più importanti per loro.