Martina Cabassi, chi è la fidanzata di Rkomi: la foto che ufficializza la relazione

IPA Rkomi

È sempre stato particolarmente riservato sulla sua vita privata, ma questa volta ha fatto un’eccezione: nel primo giorno dell’anno Rkomi ha ufficializzato la relazione con Martina Cabassi, condividendo su Instagram una foto con l’imprenditrice digitale. Il cantante e la ragazza appaiono abbracciati su un divano, in costume, rilassati e sorridenti, tra mare, sole e tanta complicità.

Rkomi, la nuova fidanzata è Martina Cabassi: la foto su Instagram

Non ha mai amato essere protagonista della cronaca rosa, ma quando ci sono di mezzo nuovi amori è impossibile non attirare su di sé l’attenzione di curiosi e di amanti del gossip. Rkomi ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata, condividendo su Instagram uno scatto insieme a lei che lascia poco spazio ai dubbi.

Si tratta di Martina Cabassi, sorella dell’influencer Valentina Cabassi, nonché compagna del rapper Ernia e che la scorsa estate è diventata mamma per la prima volta. Si vociferava da qualche tempo che il cantante fosse impegnato con l’imprenditrice digitale, ma fino a ieri aveva cercato di mantenere il massimo della riservatezza sulla sua vita privata.

Poi, per inaugurare il nuovo anno, Rkomi ha deciso di pubblicare uno scatto insieme alla compagna: una foto che li immortala in un attimo di complicità durante la loro vacanza in una località tropicale, dove hanno deciso di accogliere il 2026 con gli affetti più cari, proprio Valentina Cabassi ed Ernia.

Nello scatto il cantante e Martina sono abbracciati su un divano, in costume, rilassati e sorridenti, mentre lei legge un libro e lui fuma una sigaretta. Di certo per Rkomi l’anno inizia all’insegna dell’amore e della complicità, con un legame ormai solido, pronto a essere ufficializzato e approvato anche dalla famiglia di lei. “I miei preferiti”, ha commentato Valentina nel post dell’artista.

Chi è Martina Cabassi

Martina Cabassi è un’imprenditrice digitale molto seguita su Instagram ed è la sorella di Valentina Cabassi, compagna di Ernia, grande amico di Rkomi. Un intreccio di amicizie e legami che avrebbe favorito l’incontro della coppia, che oggi sembra essere più innamorata che mai.

L’influencer, oltre a essere molto attiva sui social, è co-fondatrice di due realtà nel mondo del fashion:

Sculpt.58, un brand di capi modellanti e sportivi creato insieme alla sorella Valentina, e Amì Milano, marchio di borse che gestisce insieme alle sue amiche Ginevra e Benedetta.

Da qualche tempo circolavano indiscrezioni sul legame fra il cantante e l’imprenditrice, che però fino a oggi non era stato ufficializzato. I primi indizi sulla loro storia erano emersi proprio da un post di Rkomi, che lo scorso novembre aveva condiviso una foto su X che ritraeva una pescheria a Catania, mentre di spalle si intravedeva una ragazza dalla lunga chioma castana.

I più curiosi avevano immediatamente identificato Martina, anche perché la ragazza era stata avvistata nel backstage dei concerti in Sicilia del cantante. Senza dimenticare che tra gli scatti di Mirko – questo il vero nome del cantante – ce n’è uno in cui tiene in braccio Sveva, figlia di Ernia e Valentina.

