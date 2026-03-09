Vacci Piano, testo e significato del nuovo brano di Emma e Rkomi

Emma e Rkomi hanno presentato il loro nuovo brano, "Vacci Piano", sulla fine di un amore

IPA Emma e Rkomi

Un’inedita coppia è pronta a conquistare le classifiche musicali italiane nelle prossime settimane: parliamo di Emma e Rkomi, che hanno duettato sulle note del nuovo singolo Vacci piano, in uscita il 13 marzo, in radio e sulle piattaforme digitali. Una ballad intensa che promette di conquistare non solo i fan dei due artisti, ma tutti gli inguaribili romantici d’Italia.

Vacci Piano, il nuovo progetto di Emma e Rkomi

Vacci Piano, nuovo singolo di Emma e Rkomi, è prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro (reduce dal festival di Sanremo). Il brano rappresenta un vero e proprio incontro tra due mondi: la Marrone spolvera l’attitudine rock che la contraddistingue da sempre, dando al brano momenti di grande intensità interpretativa con il suo proverbiale “graffio“.

Rkomi, invece, pesca dalla sua formazione rap per tuffarsi a testa bassa nella melodia più pura, dimostrando ancora una volta la sua capacità di muoversi tra generi diversi e di adattare il proprio stile a contesti musicali più cantati e introspettivi, come già avvenuto con il singolo Il ritmo delle cose presentato allo scorso Festival di Sanremo.

Le voci dei due artisti si uniscono e completano nella melodia del brano, creando un dialogo emotivo lungo i 3 minuti e 20 del singolo. Vacci Piano, che uscirà sulle piattaforme digitali il prossimo 13 marzo, è stato presentato in anteprima nella puntata di Amici dell’8 marzo.

Testo e significato di Vacci Piano

Vacci piano racconta la difficoltà di accettare la fine di un amore che non fa più stare bene. Quello stato emotivo particolare in cui convivono l’uno accanto all’altra la rabbia, la delusione e la nostalgia, rendendo difficile lasciar andare ciò che ormai è finito.

“Stammi lontano

(stammi lontano)

parlami piano

(parlami piano)

quante parole

non ci capiamo

(non ci capiamo)

c’è un manicomio di promesse sopra il tavolo

e poi c’è un angolo di cose che non dirò mai

ma vacci piano, ti sembra il caso

svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo

e poi ti odio mi fa stano, non doveva

non doveva andare così”

La prima strofa della canzone sottolinea concetti che saranno poi ripresi e approfonditi anche nel ritornello, ovvero la presenza di sentimenti contrastanti e opposti quando si è chiamati a chiudere definitivamente un capitolo. La scelta razionale fa da contraltare all’amarezza per un epilogo disatteso, mentre alberga un barlume di speranza che tutto, in qualche modo, si possa risolvere.

Gli impegni di Emma Marrone

Vacci Piano arriva in un momento di evoluzione artistica per Emma, che negli ultimi mesi sta sperimentando nuove sonorità e collaborazioni. Il brano segue infatti il successo di Brutta Storia, pubblicato nell’ottobre scorso e prodotto sempre da Juli.

I fan della cantante salentina potranno ascoltarla live dalla prossima estate. La Marrone sarà protagonista di due concerti evento negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre) e di un tour nei festival italiani: 4 luglio Brescia, 10 luglio Cervere (CN), 11 luglio La Spezia, 15 luglio Riccione, 16 luglio Mirano (VE), 18 luglio Pisa, 19 luglio Genova, 24 luglio Palermo, 25 luglio Catania, 29 luglio Napoli, 1 agosto Ancona, 2 agosto Pescara, 4 agosto Follonica (GR), 5 settembre Trento.