The Unknown – Fino all’ultimo bivio, in cosa consiste il nuovo show con Elettra Lamborghini

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini torna protagonista in prima serata, ma questa volta in una veste tutta nuova che aggiunge un tassello in più alla sua presenza televisiva. Con The Unknown – Fino all’ultimo bivio, in onda su Rai 2 da lunedì 11 maggio 2026, la cantante diventa conduttrice e si mette alla guida di un adventure game dove la parola d’ordine è una sola: scegliere. E farlo quando le informazioni sono pochissime, la strada non è chiara e ogni decisione può ribaltare la gara. Al suo fianco c’è il comico Gianluca Fubelli, per tutti Scintilla, chiamato a portare l’ironia che lo contraddistingue in un format dal sapore survival che mescola strategia, resistenza e un pizzico di caos.

The Unknown – Fino all’ultimo bivio, come funziona

Il cuore di The Unknown – Fino all’ultimo bivio è semplice da raccontare, ma molto meno da affrontare: i concorrenti vengono portati in un luogo che non conoscono, inizialmente bendati, senza avere il pieno controllo di ciò che li aspetta. Da quel momento devono muoversi tra tappe, missioni e decisioni continue, scegliendo ogni volta tra ciò che appare più sicuro e ciò che invece resta misterioso. A fare da guida ci sono Elettra Lamborghini, in una veste tutta nuova, e Gianluca “Scintilla” Fubelli.

Il meccanismo gioca proprio su questo contrasto: da una parte il “Noto”, cioè l’opzione apparentemente più prevedibile; dall’altra l’“Ignoto”, che può nascondere un vantaggio decisivo o una complicazione capace di mandare tutto all’aria. Una scelta sbagliata può costare tempo, energie, risorse e perfino l’equilibrio all’interno del gruppo. Una scelta azzeccata, invece, può cambiare completamente il destino della squadra.

Le prove mettono insieme orientamento, intuizione, spirito fisico e capacità di adattamento dei concorrenti. Non basta essere atletici, così come non basta avere una buona strategia. Bisogna leggere le situazioni, fidarsi degli altri quando serve e capire quando è il momento di rischiare. In soldoni: restare sul terreno più rassicurante o puntare sull’opzione più rischiosa, sapendo che proprio lì potrebbe nascondersi la svolta della puntata?

Vip e non vip: chi sono i concorrenti

Il cast è diviso in due squadre. Nella squadra blu ci sono volti molto noti al pubblico, come Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. Nella squadra arancione, invece, spazio ai concorrenti non famosi: Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

Proprio la convivenza tra personaggi televisivi e persone comuni è uno degli elementi più interessanti dello show. Chi saprà imporsi davvero? Il nome conosciuto avrà un vantaggio oppure, una volta fuori dagli studi e dalle certezze, conteranno soltanto sangue freddo e capacità di fare squadra?

La Calabria protagonista

A fare da scenario allo show di Rai 2 è la Calabria, scelta non come semplice sfondo da cartolina ma come parte viva del gioco. Le squadre attraversano borghi, paesaggi naturali, percorsi panoramici e luoghi meno battuti, con missioni legate anche al territorio e alla cultura locale.

Ogni tappa termina nella cosiddetta Casa Madre. Arrivare per primi significa conquistare vantaggi preziosi per la fase successiva, mentre la squadra sconfitta deve affrontare conseguenze pesanti, fino all’eliminazione di uno dei componenti. Intanto il montepremi cresce in base ai risultati ottenuti e alle risorse accumulate. Nel finale, però, il gioco cambia: le squadre si sciolgono, la gara diventa individuale e solo un concorrente arriverà all’ultimo bivio.

Quante puntate sono e dove vedere The Unknown

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai insieme a Banijay Italia, The Unknown – Fino all’ultimo bivio è composto da 5 puntate. Il debutto è fissato per lunedì 11 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 2. Il programma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia on demand dopo la messa in onda.