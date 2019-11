Chi è Martina, la figlia di Paolo Bonolis

editato in: da

Classe 1981, americana di fatto ma con un pizzico di italianità nel sangue, Martina è la secondogenita di Paolo Bonolis. Nata dal primo matrimonio del conduttore con la famosa psicologa Diane Zoeller, insieme al fratello Stefano è cresciuta negli Stati Uniti lontana non solo dalle luci dei riflettori, ma anche dal padre, impegnato nella conduzione di numerosi programmi televisivi in Italia.

Psicologa come la madre, Martina è una giovane donna piena di interessi: dal teatro, continuando con l’impegno per diverse associazioni, la figlia del conduttore porta avanti una vita certamente frenetica. Decisa e al tempo stesso sensibile, Martina spende molte delle sue energie per difendere donne e bambine vittime di abusi.

Uno stile di vita molto diverso da quello del padre, con cui, nonostante la distanza, ha mantenuto sempre ottimi rapporti. Un legame solido quello tra i due, che, dopo il matrimonio di Bonolis con Sonia Bruganelli, si è esteso anche ai fratelli minori Davide, Silvia e Adele. Un esempio positivo di famiglia allargata, che non sembra conoscere stupide gelosie e anzi appare più unita che mai.

Proprio dal profilo Instagram di Sonia emerge il legame speciale che unisce tutti i figli del conduttore, immortalati spesso insieme in pose tanto semplici e spontanee quanto tenere e dolci.

Sempre attraverso una foto, l’attuale compagna di Bonolis, condivide tutta l’emozione provata dal celebre conduttore tv il giorno del matrimonio di Martina, celebrato proprio pochi giorni fa a New York, con una cerimonia intima e privata. Paolo, volato per l’occasione dall’altra parte dell’oceano, nello scatto appare intento a baciare la figlia. Non importa che siano grandi o piccoli, Bonolis con i suoi figli è un papà tenero e presente.

Come lui stesso aveva dichiarato nel corso di un’intervista a Verissimo, dopo aver vissuto per ben cinque volte l’emozione della paternità ora è pronto per vivere un’esperienza tutta nuova che potrebbe vederlo molto presto nelle vesti di nonno. Martina o Stefano? Ora che entrambi i figli maggiori sono convolati a nozze, per il conduttore italiano potrebbero esserci presto dolci sorprese.