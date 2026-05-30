Chi è Martina Dotti, la fidanzata di Davide Bonolis

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Davide Bonolis

Martina Dotti è la fidanzata di Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Giovanissima, ma con una carriera già avviata, Martina è una creator digitale e un volto televisivo.

Chi è Martina Dotti

Classe 2002, Martina Dotti è originaria di Brescia e nel corso degli anni si è affermata come star di TikTok e Instagram. I suoi contenuti trattano temi come il beauty e la moda, ma la grande passione di Martina è soprattutto il calcio. Il suo sogno è quello di diventare una giornalista sportiva e proprio per questo si è laureata all’Università di Bergamo.

Il primo incontro con Davide Bonolis sarebbe avvenuto proprio grazie alla passione comune per il calcio. I due si sarebbero conosciuti durante la Kings League Italia, un torneo di calcio a 7 creato da Gerard Pique. Il figlio di Paolo Bonolis gioca nella squadra FC Cesar, Martina invece ha seguito l’evento come giornalista sportiva.

Fra interviste e incontri sul campo, i due si sarebbero innamorati, iniziando una storia d’amore. Dopo una frequentazione avvenuta in segreto, la coppia avrebbe deciso di uscire allo scoperto durante una vacanza a Formentera, pubblicando foto di baci e dediche romantiche su Instagram.

Nonostante sia giovanissima, Martina Dotti ha già iniziato una carriera brillante anche in tv. La creator infatti è fra i volti simbolo di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Martina veste i panni di bordocampo, una figura che ha il compito di fare alcune domande che riguardano lo sport ai concorrenti. Inoltre spesso crea contenuti nel backstage dello show di Canale 5, realizzando interviste e raccogliendo commenti da parte dei personaggi del cast.

L’amore di Davide Bonolis e Martina Dotti

Secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Davide Bonolis è innamoratissimo della sua Martina. I due qualche tempo fa erano stati protagonisti di una romantica intervista di coppia a Verissimo dove avevano parlato della loro storia d’amore e dei progetti futuri, fra cui il matrimonio.

“Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio – aveva raccontato Davide -. Io giocavo e lei era lì per fare delle interviste sportive. Ero in campo quando l’ho vista arrivare. Ho subito scritto a questo mio amico che sarebbe diventata la mia fidanzata, perché mi è piaciuta da subito”.

“Lui è un po’ timido, all’inizio non si esponeva”, aveva raccontato Martina, svelando di essersi trovata da subito a suo agio con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. “Lei è come una seconda madre”, aveva detto parlando della madre di Davide, mentre il rapporto con il conduttore sarebbe scherzoso e amichevole.

La coppia ha poi ammesso di sognare il grande passo e un “sì” romantico. “Ma per ora stiamo bene così”, hanno spiegato.

Bonolis ha cinque figli. I maggiori sono Stefano e Martina, nati nel 1984 e nel 1985, frutto del matrimonio con Diane Zoeller, psicologa americana. Entrambi hanno scelto di vivere negli Stati Uniti e l’hanno reso nonno. Dal matrimonio con Sonia Bruganelli invece il presentatore ha avuto Silvia, Davide e Adele, la figlia più piccola avuta nel 2007.