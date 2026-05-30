Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide Bonolis

Dopo settimane difficili trascorse in ospedale, Silvia Bonolis è tornata finalmente a casa. La felicità di mamma Sonia Bruganelli e del fratello Davide

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sonia Bruganelli

Per Sonia Bruganelli è arrivato il momento di tirare finalmente un sospiro di sollievo. Dopo giorni vissuti tra corridoi d’ospedale, attese e una preoccupazione che la produttrice non ha mai trasformato in spettacolo, la figlia Silvia Bonolis è tornata a casa. La notizia è arrivata proprio da lei attraverso un post su Instagram, dove Bruganelli ha voluto condividere la fine di un periodo delicato e, soprattutto, ringraziare le persone che in queste settimane sono rimaste accanto a lei e a sua figlia. Un messaggio dolcissimo arriva anche dall’altro figlio, Davide Bonolis, che mostra il fortissimo legame tra i due fratelli.

Silvia, 23 anni, è la secondogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il motivo del ricovero, durato ben quindici giorni, non è mai stato reso pubblico: la famiglia ha scelto, comprensibilmente, di proteggere la sua privacy.

Sonia Bruganelli annuncia il ritorno a casa di Silvia

“Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa”, ha scritto Sonia Bruganelli nel post condiviso sui social subito dopo il ritorno a casa di sua figlia Silvia, accompagnando il messaggio con un collage di immagini scattate durante i giorni del ricovero.

Nel post ha aggiunto: “Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia”. Un ringraziamento che sembra rivolto non soltanto agli amici più vicini, ma anche a chi ha seguito con discrezione e affetto l’evolversi della situazione.

Nelle immagini compaiono diversi volti cari a Silvia: il fratello Davide Bonolis, in primis, ma anche amici, persone di famiglia e Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli. Una presenza che racconta, senza bisogno di troppe parole, il clima di protezione e vicinanza costruito intorno alla ragazza in queste settimane.

Di quel periodo, Bruganelli ha parlato più volte in televisione e nelle interviste, raccontando anche le proprie paure di madre. “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di una situazione così difficile”, aveva confidato in passato, spiegando quanto quella prova avesse inciso anche sugli equilibri familiari con l’ex marito Paolo Bonolis.

Il messaggio di Davide Bonolis per la sorella

Tra i gesti più teneri arrivati in queste ore c’è anche quello di Davide Bonolis. Il fratello di Silvia ha affidato, sempre a Instagram, un pensiero pieno d’amore per lei, trasformando la gioia del ritorno a casa in una dedica semplice e familiare, di quelle che dicono molto anche senza cercare effetti speciali.

“Oggi sei tornata a casa finalmente dopo 2 mesi di ospedale, tu per me non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo. Il tuo abbi”.

Il loro legame, così, emerge con ancora più forza. Davide non ha mai lasciato sola la sorella e il suo messaggio racconta una complicità fatta di presenza, protezione e affetto quotidiano.