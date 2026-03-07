“Bonolis e Sonia Bruganelli, quanta sofferenza”, le rivelazioni del figlio Davide a Verissimo

Accompagnato dalla fidanzata Martina Dotti, Davide Bonolis ha parlato a lungo a Verissimo della separazione dei suoi famosi genitori, Paolo e Sonia Bruganelli

Prima intervista di coppia a Verissimo per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti. Lui è il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, lei un’aspirante giornalista e personaggio del Minimondo di Avanti un altro. Silvia Toffanin ha commentato con i suoi ospiti l’amore che li lega ormai da quasi un anno ma è stato impossibile non parlare di una delle famiglie più note del mondo dello spettacolo e la separazione che qualche anno fa ha cambiato tutto.

Davide Bonolis a Verissimo parla dei suoi genitori

“Siamo ancora una famiglia unitissima, per noi figli è come se non si fossero mai separati. Viaggiamo insieme, mangiamo insieme, facciamo ancora tante cose insieme. Sono stati bravi”, ha dichiarato Davide Bonolis a Verissimo.

Una separazione – quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli – chiacchieratissima ma i due ex coniugi hanno fatto di tutto per non rovinare il ménage familiare. Oltre a Davide sono anche genitori di Silvia e Adele.

E la sofferenza non è mancata: “Papà è quello che ha sofferto di più, io ho cercato di stare vicino a entrambi. Sono stato vicino a mio padre che ha sofferto, ma anche a mia madre per non farla sentire troppo sola”, ha spiegato Davide a Silvia Toffanin.

Del resto la Bruganelli ha più volte chiarito che la decisione di separarsi è stata la sua e che all’ex marito è toccata semplicemente subirla. Seppur con immenso dolore.

“Spero che trovi presto qualcuna”, ha aggiunto Davide sul padre. Il conduttore Mediaset non si è più legato ad un’altra donna dopo la rottura con la Bruganelli. Quest’ultima, invece, è innamoratissima di Angelo Madonia, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle.

“Mamma ha trovato Angelo con cui ho un rapporto bellissimo, lui è una persona buona”, ha precisato il 21enne. E ancora: “Con lei parlo tanto e mostro la mia parte più fragile”.

Le altre confidenze di Davide Bonolis a Verissimo

A Verissimo Davide Bonolis ha parlato ovviamente anche della sua relazione con Martina Dotti, che ha già conquistato i famosi suoceri. “Il nostro è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti a una partita: io giocavo e lei faceva le interviste. Appena l’ho vista ho capito che sarebbe stata la mia fidanzata”, ha detto Bonolis Junior.

Martina non ha esitato a definire Sonia Bruganelli “una seconda madre” e non ha nascosto la voglia di realizzare progetti di vita importanti, come un matrimonio e una famiglia.

Ma nel corso dell’intervista, Davide ha fatto riferimento pure ai periodi più difficili della sua vita, segnati dai problemi di peso e dalla perdita del nonno materno.

“Sono il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ci sono aspetti positivi e negativi. All’inizio mi pesava perché qualsiasi successo veniva attribuito a mio padre, non riuscivo a gioire dei miei risultati”

Durante l’adolescenza Davide è arrivato a pesare 104 chili: “Nessuno mi può togliere il merito di essere dimagrito, l’ho fatto da solo”. Ha raccontato anche il bullismo e l’ansia che lo accompagnavano nei weekend: “Non avevo stimoli, passavo il tempo a casa e avevo paura di uscire”.

“Mio nonno materno era come un padre e una madre, mi portava agli allenamenti e mi aiutava a dimagrire”, ha ricordato. La morte improvvisa dell’anziano lo ha segnato profondamente: “Quella sera non sono andato da lui come al solito, e quella notte è scomparso. La mattina dopo ho temuto che i miei genitori volessero separarsi, invece mi hanno detto che era morto”.

Davide ha concluso con un pensiero commosso: “Otto ore prima era al campo a guardarmi giocare a pallone. Spero che mi stia guardando e che sia fiero di me e di quello che sono riuscito a fare fino ad ora”.

