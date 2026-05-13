Paolo Bonolis, la figlia ricoverata in ospedale. Sonia Bruganelli: “Giorni difficili”

Silvia, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, da giorni è in ospedale. Le parole dell'imprenditrice.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Silvia Bonolis e Sonia Bruganelli

Sono giorni complicati per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La figlia Silvia infatti è stata ricoverata in ospedale. A svelarlo è stata proprio l’opinionista e imprenditrice che su Instagram ha condiviso alcuni scatti dalla struttura in cui la giovane si trova ricoverata.

Silvia, figlia di Paolo Bonolis, ricoverata in ospedale

Silvia, primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si trova ricoverata in ospedale ormai da qualche giorno. A rivelarlo è stata proprio l’imprenditrice ed ex moglie del conduttore di Avanti un altro che su Instagram ha condiviso un post dedicato alla figlia e alcune Stories.

Foto e pensieri che raccontano la degenza della figlia, primogenita dell’ex coppia, in ospedale. Sonia non ha svelato i motivi del ricovero, mantenendo il più stretto riserbo sulla questione, ma ha condiviso con i follower il suo stato d’animo, parlando di “giorni difficili”.

L’imprenditrice ha infatti condiviso nelle Stories di Instagram l’immagine di un libro, spiegando: “In questi giorni difficili mi fa compagnia”.

“Sono la tua Mamma, ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia , piccola grande Guerriera. Che onore essere la tua mamma”, aveva scritto ancora Sonia qualche giorno fa, pubblicando una foto dall’ospedale. Poche parole che raccontano un amore enorme e un legame indissolubile.

Le parole di Sonia Bruganelli e il racconto della malattia

Paolo Bonolis ha due figli maggiori, Davide e Martina, nati dal matrimonio con Diane Zoeller, psicologa americana sposata nel 1983. Un matrimonio durato appena cinque anni e terminato, come aveva raccontato lui stesso tempo dopo, a causa di un tradimento.

Dal lunghissimo rapporto con Sonia Bruganelli sono invece nati tre figli: Silvia, avuta nel 2002, Davide, classe 2004, e Adele, nata nel 2007. Silvia ha purtroppo alle spalle una storia travagliata. Nata con una malattia cardiaca congenita, è stata spesso costretta a lunghi ricoveri in ospedale e ha subito una operazione quando era piccolissima.

Sia Sonia Bruganelli che Paolo Bonolis hanno spesso raccontato la sua storia, descrivendola come una vera guerriera, capace di lottare e sorridere nonostante la sofferenza.

“Ho sempre vissuto la malattia di Silvia come un’ingiustizia – aveva raccontato Sonia Bruganelli in passato -. Ho scoperto che era cardiopatica all’ottavo mese di gravidanza, quando si preparano i vestitini e si dipinge la cameretta. Doveva essere il momento più bello e invece i medici, in modo diretto, mi dissero: ‘Se non si opera appena nata, muore'”.

“È nata il 23 dicembre del 2002 ed è stata subito operata al cuore – aveva spiegato -. Ma i danni dovuti all’ipossia postoperatoria li hanno scoperti dopo una settimana. Io avevo già capito che qualcosa non andava, ma tutti dicevano che vedevo cose che non c’erano”.

Oggi Silvia ha 23 anni e accanto a sè una famiglia che la ama e la sostiene: “Vorrei che la sera andasse a divertirsi e a fare l’aperitivo con le amiche – aveva confessato Sonia -. Il pensiero fisso riguarda il futuro, perché non è ancora autosufficiente e avrà sempre bisogno di qualcuno che l’aiuti. Però penso anche che non sarà mai sola, perché ha quattro fratelli. Chi si occuperà di lei avrà una disponibilità economica per non farle mancare niente, e questa è una grande fortuna, nella disgrazia”