Sonia Bruganelli, lo sfogo per la figlia in ospedale: “L’empatia si dimostra”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Sonia Bruganelli

Non sono giorni facili per Sonia Bruganelli: la produttrice tv in questo momento è accanto alla figlia Silvia, ricoverata in ospedale. Non è stato svelato il motivo che ha portato alla degenza in ospedale della ragazza, ma come sempre Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a fare squadra quando si tratta dei figli.

Eppure l’ex opinionista del Grande Fratello ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, pubblicando una serie di storie su Instagram indirizzate a Marco Salvati, ex collaboratore storico di Bonolis, che sarebbe riapparso per chiedere notizie sullo stato di salute di Silvia.

Sonia Bruganelli, lo sfogo su Instagram

Sono giorni complicati per Sonia Bruganelli, che sta affrontando il ricovero in ospedale della figlia Silvia. La produttrice tv l’ha fatto sapere proprio su Instagram, condividendo alcuni scatti della ragazza. “Sono la tua Mamma, ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande Guerriera. Che onore essere la tua mamma”, aveva scritto in occasione della Festa della Mamma.

Sebbene stia cercando di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda, non sono mancati gli scatti in compagnia della figlia dalla stanza d’ospedale, un modo delicato per aggiornare i fan sulle condizioni stazionarie della ragazza. Ma accanto alle foto più intime nelle scorse ore non sono mancati riferimenti alla sfera personale di Bruganelli, che ha voluto mettere nero su bianco uno sfogo durissimo contro Marco Salvati, ex collaboratore storico di Bonolis.

Prima tra le storie è apparsa una frase dai toni amari, senza però un destinatario ben preciso: “Diffidate di chi racconta le vite e le sofferenze degli altri. L’empatia si dimostra, non si racconta“. Un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione perché non pare casuale visto i giorni delicati che sta vivendo.

Le parole al veleno contro Marco Salvati

È stato dopo qualche ora che Sonia Bruganelli ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con parole al veleno indirizzate all’ex collaboratore di Paolo Bonolis. L’imprenditrice ha pubblicato tra le storie uno screen di una conversazione su Whatsapp proprio con Marco Salvati. Si vedono chiaramente una serie di messaggi, gli ultimi tutti senza risposta. Nell’ultimo l’uomo le chiede delle condizioni di salute di Silvia, come sta, se è stata operata e se è tornata a casa.

“Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo le necessità“, si legge a corredo della foto. A spiegare il motivo di tante ostilità è la stessa Bruganelli, che ha pubblicato un vecchio articolo in cui Salvati rivelava gli amanti con cui lei avrebbe tradito Paolo Bonolis: “Eccolo nella sua vera veste”, ha commentato lei.

Non è un mistero infatti che Salvati abbia espresso giudizi durissimi contro Bruganelli, schierandosi contro di lei pubblicamente e confermando le parole di Lucio Presta, che aveva parlato proprio dei tradimenti dell’imprenditrice quando era ancora sposata con Bonolis. “Se usi mia figlia sei uno schifo di persona“, ha scritto poi l’ex opinionista del GF a corredo di uno scatto della figlia Silvia stesa sul letto di ospedale.

La replica di Salvati ovviamente non si è fatta attendere, ricordando su Instagram che “la diffusione non consentita di messaggi privati non rispetta la legge”.