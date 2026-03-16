Pioggia di critiche per Sonia Bruganelli e Madonia, lo sfogo del figlio Davide Bonolis

Sommerso dalle critiche dopo aver pubblicato uno scatto di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, Davide Bonolis ha risposto agli hater con un lungo sfogo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Sonia Bruganelli e Davide Bonolis

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha ritrovato la serenità accanto al ballerino Angelo Madonia, conosciuto durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. La relazione tra i due procede a gonfie vele, e anche il figlio di lei, Davide, sembra apprezzare molto il nuovo fidanzato della madre. Sommerso dalle critiche per aver pubblicato uno scatto della coppia, Bonolis Jr ha infatti risposto con un lungo messaggio contro gli hater:”La gente parla. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti, ha bisogno di genitori felici”.

Lo sfogo di David Bonolis per difendere Sonia

Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e del conduttore Paolo Bonolis, ha sempre spiegato di avere un rapporto speciale con entrambi i genitori. Il 21enne ha accolto con grande maturità la separazione di mamma e papà, facendo spazio nella sua vita anche al nuovo fidanzato dell’opinionista televisiva.

Proprio recentemente, Davide ha pubblicato tra le sue Instagram Stories uno scatto che immortala Sonia con il compagno Angela Madonia, posizionando un cuoricino accanto al volto dei due. Un messaggio di amore filiale che, tuttavia, non ha impedito agli hater di sommergere Bonolis Jr con messaggi poco carini: “Povero Paolo” o “Pensa a come sarà contento tuo padre”, ha commentato qualcuno.

Davide ha comunque scelto di rispondere a tono, fornendo la sua versione dei fatti: “La gente parla, giudica, semplifica. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti, ha bisogno di genitori felici. La vera difficoltà non è restare insieme a tutti i costi, ma restare una famiglia anche quando le strade cambiano“, ha scritto il ragazzo.

Nel suo lungo messaggio si legge ancora: “Quando due persone riescono a farlo, con rispetto e amore per il proprio figlio, quella non è una sconfitta. Quella è la forma più alta di maturità. E per chi sa guardare davvero è semplicemente la perfezione. Noi sappiamo… Tutto il resto faccia ciò che crede”. Insomma, una prova di grande maturità per Davide Bonolis che, nonostante i suoi 21 anni, dimostra di avere più buon senso di molte persone adulte.

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Davide

Davide Bonolis è il secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il ragazzo, oggi 21enne, ha preferito lo sport al piccolo schermo, ma in più occasioni ha parlato pubblicamente dello splendido rapporto che lo lega ad entrambi i genitori. In particolare, durante un’apparizione nel programma Obbligo o Verità su Rai 2, ha sottolineato il supporto ricevuto dalla madre nei momenti difficili: “Lei mi ha insegnato a essere forte nei momenti difficili. Quando ho avuto delle difficoltà, sono sempre andato da lei come prima scelta perché la sento più vicina a me, più simile a me e mi ha aiutato sempre”.

La stessa Sonia non ha esitato in più occasioni ad omaggiare il suo secondogenito con immagini e dediche sui social, testimoniando la natura del loro rapporto speciale: in occasione del suo 21esimo compleanno, lo scorso 7 giugno, l’opinionista aveva utilizzato proprio Instagram per far recapitare i suoi auguri a Davide, ma anche in altre occasioni aveva pubblicato immagini e scatti privati dei due.