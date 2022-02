Il bicarbonato ti fa bella? Sì, o almeno, è possibile se ci prendiamo cura della pelle del volto con la massima attenzione. Ci sono dei trucchi e rimedi di bellezza che possono tornare sempre utili. Con il trascorrere del tempo, purtroppo, la produzione di collagene tende a diminuire: iniziano a formarsi i primi segni sulla pelle, prima per le espressioni del viso e poi per una mancanza di compattezza della pelle. Combattere i segni del tempo è possibile anche in modo naturale, con ciò che abbiamo in dispensa: il bicarbonato di sodio è un eccellente cosmetico. Davvero. Come usare il bicarbonato per eliminare le rughe? Scopriamolo subito.

Come usare il bicarbonato per eliminare le rughe: i benefici

Oltre a limitare l’eccesso di sebo e combattere l’acne con un’azione antibatterica, è leggermente esfoliante quindi aiuta a ripulire la pelle dalle cellule morte rendendola più liscia, radiosa, pulita e meno incline alle rughe superficiali. Sempre l’azione esfoliante aiuta a schiarire le macchie della pelle, che diventano man mano meno pigmentate. Non è tutto: favorendo la circolazione sanguigna, elimina le occhiaie, risveglia l’incarnato e aiuta a riportare sostanze nutritive a una pelle man mano meno compatta. Non combatte soltanto le rughe, ma con la sua azione profonda le previene anche.

La maschera per pelli normali al bicarbonato

È possibile creare una rapida maschera antirughe al bicarbonato con pochissimi elementi sempre presenti in casa. Va utilizzata una sola volta a settimana per evitare di seccare eccessivamente la pelle, ma usata con la giusta frequenza è un vero e proprio toccasana.

Il succo di 1 limone

3 cucchiai di acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di olio d’oliva extravergine

Prendi un recipiente comodo e mescola l’acqua, il bicarbonato e il succo di limone. Aggiungi il cucchiaio di miele e il cucchiaino di olio, poi mescola bene fino a ottenere un composto liscio, senza grumi. Applica la maschera sul viso possibilmente con un pennello, evitando il contorno occhi. Lascia agire per 15-20 minuti al massimo, poi sciacqua tutto il volto con acqua tiepida.

La maschera per pelli delicate e secche al bicarbonato

La maschera antirughe col bicarbonato è adatta anche alle pelli secche e sensibili, basta aggiungere qualche accortezza per ridurre le possibilità di irritazione.

2 cucchiai di bicarbonato

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

3 cucchiai di acqua

Mescola il composto e spalmalo delicatamente sulla pelle. Sarà bello denso. Tienilo in posa per 10 minuti, poi sciacqua con abbondante acqua tiepida. Il limone potrebbe seccare troppo, ma l’olio di cocco è la sostituzione perfetta che addolcisce l’effetto della maschera, rendendola comunque efficace.

La maschera per le rughe d’espressione al bicarbonato

Se a crucciarti sono solo le rughe d’espressione, combattile con una maschera naturale pensata ad hoc.

3 cucchiai di latte intero

2 cucchiai di bicarbonato

1 albume d’uovo

Mescola bene i tre ingredienti in una ciotola, creando una sorta di crema omogenea. Spalmala delicatamente sul viso e lasciala agire per 20 minuti. Poi sciacqua con acqua bella fresca e tampona delicatamente il viso.

La maschera contro le rughe e macchie al bicarbonato

Nemiche della pelle, spesso possono presentarsi a braccetto: rughe e macchie della pelle sono un nemico tosto da affrontare, ma la dispensa ci viene incontro anche questa volta.

Il succo di mezzo limone

2 cucchiai di bicarbonato

1 cucchiaio di cannella il povere

2 cucchiaini d’acqua

Mescola molto bene i vari ingredienti in una ciotola, poi spalma la crema ottenuta sul viso. Tienila in posa per 10-15 minuti, poi sciacqua con acqua fredda. Da fare solo una volta a settimana.