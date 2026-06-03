Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Lo spray che stira al posto tuo

Ah, l’estate. La stagione delle vacanze, dei vestiti leggeri, del lino fresco e… delle pieghe ostinate. Se c’è una cosa che accomuna tutti i viaggiatori è la frustrazione di aprire la valigia e trovare la camicia o l’abito preferito che sembra appena uscito dalla bocca di una mucca. E, diciamocelo chiaramente, con 35 gradi all’ombra, l’idea di accendere il ferro da stiro e mettersi a sudare sull’asse è semplicemente improponibile.

È qui che entra in gioco una delle invenzioni più brillanti (e sottovalutate) per la cura del bucato: lo spray che stira senza ferro. Un vero salvavita da infilare in valigia o da tenere a portata di mano nell’armadio per i ritocchi dell’ultimo minuto.

Come funziona la magia (niente trucchi, solo chimica)

Non c’è nessuna stregoneria dietro questi spray, ma una formulazione intelligente che sfrutta la distensione molecolare delle fibre. Questi prodotti contengono agenti specifici — spesso a base di tensioattivi, ingredienti vegetali o siliconi leggerissimi — che penetrano nel tessuto e rilassano i legami chimici tra le fibre stropicciate.

Il procedimento è a prova di pigro:

Vaporizza: appendi il capo stropicciato su una gruccia e spruzza il prodotto in modo uniforme da circa 20-30 cm di distanza. Fai in modo che il tessuto diventi leggermente umido, ma non bagnato.

Tendi e liscia: afferra i bordi del vestito e tirali leggermente, passando il palmo della mano per appiattire le pieghe verso il basso.

Lascia asciugare: attendi dai 5 ai 10 minuti. Il prodotto evapora rapidamente, lasciando il tessuto liscio e pronto da indossare.

Oltre a cancellare le grinze, questi spray hanno spesso l’enorme vantaggio di neutralizzare i cattivi odori e rinfrescare i tessuti, allungando i tempi tra un lavaggio e l’altro.

I 3 migliori spray su Amazon Italia da provare subito

Se vuoi fare un tentativo (ti avviso: creano dipendenza), ecco tre opzioni super recensite che trovi facilmente online, perfette sia per i viaggi che per le emergenze pre-ufficio.

Lenor Crease Releaser (Spray Rimuovi Pieghe)

Se ami il profumo inconfondibile del bucato appena lavato, questo è il prodotto che fa per te. Ilr è probabilmenteper un motivo semplice: fa esattamente ciò che promette e lascia i capi avvolti in(come le amatissime Spring Awakening o Summer Breeze). Rimuove le pieghe a freddo con facilità, ha un’ottima azione antistatica per evitare che i tessuti si appiccichino addosso ed è perfetto per dare nuova vita ai vestiti schiacciati nel bagaglio a mano

2. Stanhome Liss & Fresh

Stanhome è un’istituzione quando si parla di cura della casa, e il suo Liss & Fresh non fa eccezione. La sua grande forza sta nell’attenzione all’ambiente: ha una formula composta per oltre il 95% da ingredienti di origine naturale e, al posto dei classici gas chimici, utilizza l’azoto (un elemento già naturalmente presente nell’aria) come propellente. Ha una doppia anima: puoi usarlo a freddo per stirare istantaneamente con le mani, oppure vaporizzarlo prima di passare il ferro tradizionale per farlo scivolare in un batter d’occhio. In più, annienta letteralmente l’odore di “chiuso” tipico delle valigie.

3. Amitex (Appretto Spray Professionale)

Questo è un vero e proprio segreto del mestiere, spesso impiegato direttamente nelle lavanderie professionali. L’appretto spray Amitex (prodotto da marchi storici del settore come Gama Lab o Rampi) nasce principalmente per garantire stirature impeccabili e dare struttura ai tessuti. Tuttavia, come confermano gli esperti del pulito, la sua formula igienizzante e ricca di sostanze “scivolanti” è formidabile anche senza fonti di calore: vaporizzato sui capi appesi, rilassa le fibre ed elimina le grinze restituendo tono al tessuto. Se cerchi un prodotto che unisca una tenuta professionale a un delicato profumo di pulito, è il compagno ideale per domare camicie e capi in lino.

Amitex Spray professionale anti pieghe

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