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IPA Raz Degan

La nuova vita nelle campagne della Puglia non è più così amena per Raz Degan. Il regista ed ex modello israeliano, stabilitosi stabilmente a Cisternino, dovrà presentarsi davanti a un giudice del tribunale di Brindisi nel ruolo di imputato. Degan è stato denunciato per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni da uno degli operai al lavoro nel suo trullo di Ostuni.

La denuncia dell’elettricista: “Minacce e strattoni”

Così come riportato dal Quotidiano di Puglia, è stato Antonio Conserva a denunciare Raz Degan. Conserva è l’elettricista cui è stato affidato l’incarico di effettuare alcuni lavori nel trullo di proprietà di Degan a Ostuni. Tra i compiti affidatigli anche l’installazione di un impianto di allarme. I lavori sono andati avanti per mesi, fino alla serata del 31 luglio 2024, in cui il rapporto tra l’elettricista e il suo committente si è irrimediabilmente incrinato.

L’avvocato di Conserva, Pierangolo Argentiero, parla di “minacce, strattoni, il telefono strappato dalle mani e le chiavi dell’auto sottratte per impedirgli di andare via al termine di alcuni lavori al trullo”. Secondo quanto riportato dalla denuncia, a seguito di una lite sempre più accesa, Degan avrebbe sottratto al dipendente il cellulare e le chiavi della macchina, impedendogli di fatto di lasciare il luogo di lavoro. A quel punto l’elettricista si sarebbe sentito male e, dopo aver chiesto l’intervento del 118, ha presentato esposto di fronte alle forze dell’ordine.

Raz Degan accusato di violenza privata

A seguito dell’udienza predibattimentale, il tribunale di Brindisi ha disposto il rinvio a giudizio per l’attore, che il prossimo 2 ottobre dovrà comparire davanti ai giudici con le accuse di “violenza privata” e “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. L’attore, che non ha in alcun modo commentato la vicenda, avrà la possibilità di fornire la propria versione dei fatti, assistito dall’avvocato Francesco Bianco del foro di Brindisi.

La lussuosa nuova vita in Puglia assieme a Cindy

Raz Degan vive ormai da anni in Puglia, tra Brindisi e Cisternino. “Ho scelto una località isolata, dove potevo sporcarmi le mani con la terra, camminare scalzo, stare in mezzo alla natura con i miei animali, coltivare l’orto e gli olivi” ha raccontato, proprio come faceva nel kibbutz in Israele in cui è cresciuto. Al suo fianco, da quasi un decennio, la napoletana Cindy Stuart. “Abbiamo progetti, lavoriamo insieme. Abbiamo un rapporto intimo, stretto, speciale. Condividere qualcosa con qualcuno è la cosa più bella che puoi avere. Lei è venuta nel trullo e non è uscita più”, così Degan parla del loro rapporto.

Una vita tranquilla e lontana dai riflettori, a contatto con la natura, ma non di certo priva di lussi. Il trullo di Degan a Alberobello non è un trullo qualsiasi, ma una vera e propria residenza da sogno – che l’attore mette in affitto ai turisti. Si tratta di una proprietà composta da 4 alloggi autonomi: Master Trullo, The Poolhouse, Il Trulletto e La Lamia. Circondati da un frutteto, un orto botanico stagionale, una fattoria biologica, un balé tropicale dedicato allo yoga e, per finire, una piscina a sfioro di 20 metri con vista panoramica.