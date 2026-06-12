Temptation Island 2026, Bernadette e Diamante sono la quinta coppia: “Non vuole sposarmi”

Bernadette e Diamante sono la quinta coppia di Temptation Island 2026. Legati da 16 anni sono divisi dal sogno di lei di un matrimonio.

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IPA Filippo Bisciglia

Bernadette e Diamante sono la quinta coppia di Temptation Island 2026. Il programma condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare, nel frattempo la produzione sta svelando, a poco a poco, le coppie che prenderanno parte alla trasmissione, mettendo alla prova il loro amore.

Bernadette e Diamante insieme da 16 anni: la prova di Temptation Island 2026

Dopo la coppia formata da Sara e Gabriele, quella costituita da Francesca e Danilo, ma anche Giovanni e Sabrina e, Soraya e Cristian, questa volta è arrivato il momento di scoprire Bernadette e Diamante. I due, come possiamo scoprire dalla clip pubblicata sul profilo Instagram di Temptation Island 2026, sono fidanzati da ben 16 anni.

Bernadette vorrebbe sposarsi e da diverso tempo avrebbe fatto questa richiesta al compagno, Diamante però non sarebbe della stessa idea e starebbe tentennando. Proprio per questo la fidanzata avrebbe contattato la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Nel video di presentazione, dunque, Bernadette racconta di aver scritto alla redazione dello show di Maria De Filippi con un obiettivo preciso. “Mi chiamo Bernadette, ho trent’anni e sono fidanzata da 16 anni con Diamante – spiega -. Sono io che scrivo a Temptation Island perché io chiedo sempre a lui di sposarmi e quindi dice sempre che non è pronto, non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura. A questo punto credo che ci sia qualcosa che lui non mi dice. Mi aspetto che dopo questa esperienza lui si decida a fare questo passo, altrimenti saremmo costretti a separarci”.

A quel punto interviene Diamante per spiegare le sue ragioni: “Partecipo a Temptation Island per capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo”.

Temptation Island 2026: le coppie, i tentatori e le date

Dopo settimane di indiscrezioni ormai è ufficiale: Temptation Island 2026 inizierà il prossimo 24 giugno 2026. Diversamente da quanto era stato ipotizzato dunque la trasmissione non comincerà il 2 luglio, ma giocherà d’anticipo, con Filippo Bisciglia pronto a dare il via allo show alla fine di giugno.

Le prime tre puntate dovrebbero dunque andare in onda il 24 giugno, il 1 luglio e l’8 luglio, mentre gli altri appuntamenti saranno il 13 luglio, il 20 luglio e il 27 luglio.

In attesa dell’inizio del programma, la redazione ha iniziato a svelare le coppie. La prima, composta da Gabriele e Sara, legati da oltre sei anni e divisi da tanti dubbi. Gabriele ha infatti svelato che Sara l’ha lasciato spesso nel corso degli anni. Ha inoltre scoperto alcune chat nel suo cellulare, anche se lei nega tutto. “Lui vuole tenermi in una bolla di vetro, è per questo che arrivo a lasciarlo”, ha svelato la ragazza.

La seconda coppia è costituita da Francesca e Danilo, fidanzati da quattro anni. Francesca ha raccontato di non fidarsi più del compagno dopo essere stata contattata da una ragazza che si era scambiata dei messaggi con lui. Danilo si è difeso affermando che la colpa sarebbe dell’intelligenza artificiale, lei però vorrebbe metterlo alla prova.

Sabrina e Giovanni invece sono fidanzati da sei anni. A contattare la trasmissione è stato Giovanni, in dubbio di fronte ad un rapporto che reputa ormai spento.