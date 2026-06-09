Temptation Island 2026, tutte le coppie di questa edizione

È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island. Sono state già svelate le prime due coppie protagoniste del "viaggio dei sentimenti" condotto da Filippo Bisciglia

IPA Filippo Bisciglia

Torna Temptation Island e, con esso, le vicende amorore spesso ai limiti del surreale (o del socialmente accettabile, a seconda) delle coppie protagoniste del seguitissimo “viaggio nei sentimenti” condotto, ancora una volta, da Filippo Bisciglia. Al momento sono state svelate ufficialmente soltanto le prime due coppie, ma arriveranno inesorabili le successive. Così come inesorabili sono già arrivati commenti e reaction sui social sulle gelosie e le “crisi” delle suddette.

Gabriele e Sara

La prima coppia ufficiale è formata dai milanesi Gabriele e Sara. I due sono legati da sei anni e mezzo e convivono da due anni, ma il loro rapporto attraversa un momento di profonda crisi. A scrivere al programma è stato il 25enne, tormentato dal sospetto che la fidanzata lo abbia tradito più volte, dopo aver trovato alcune chat “ambigue” sul suo telefono.

Un’accusa che Sara respinge, lamentando il fatto che lui sia estremamente possessivo e accusandolo di volerla rinchiudere in una soffocante “bolla di vetro”, motivo per cui in passato ha deciso in diverse occasioni di interrompere questa relazione.

Il video di presentazione della coppia è diventato immediatamente virale sui social per il loro vivace scambio di battute: mentre Gabriele parla di sacrifici economici fatti per lei, tra viaggi e cene stellate, Sara lo zittisce esclamando ‘Stai parlando di cose materiali’.

Certamente faranno parlare di sé all’interno del programma.

Francesca e Danilo

La seconda coppia di Temptation Island 2026 è composta da Francesca e Danilo, fidanzati da quattro anni e con un rapporto traballante a causa di un episodio che ha cambiato tutto. Come racconta lei nel video di presentazione, lo scorso dicembre è stata contattata da una ragazza che le ha mostrato le prove di presunte conversazioni avute con il suo fidanzato su una app di incontri.

Per difendersi, Danilo (che nel video sembra colto da paralisi con un sorriso che definire beffardo è un eufemismo) ha cercato di giustificarsi affermando che quegli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l’Intelligenza Artificiale. Una spiegazione poco convincente per Francesca che, anziché mollarlo, continua a stare insieme a lui ma controllandolo in modo ossessivo. Ammette persino di ricordare a memoria nome e cognome di ciascuno dei 493 contatti seguiti da Danilo su Instagram.

Lui si sente in gabbia, lei non si fida. E noi aspettiamo con ansia i loro falò di confronto.

Quando inizia Temptation Island

L’attesa per la nuova stagione di Temptation Island è ormai agli sgoccioli e Mediaset ha deciso di anticipare il debutto del reality a mercoledì 24 giugno alle ore 21:00, come sempre su Canale 5.

Questa edizione prevede sei puntate totali, con le prime tre in onda stabilmente di mercoledì, mentre gli appuntamenti conclusivi si sposteranno nella prima serata del lunedì.

Alla conduzione ritroviamo l’immancabile Filippo Bisciglia, vero e proprio punto di riferimento per il pubblico e per le coppie nei momenti più difficili dei falò. L’unico che con inestimabile pazienza cerca di portare un pizzico di ragionevolezza nelle turbolente vicende dei protagonisti, che spesso perdono completamente la rotta.

Il conduttore ha svelato con ironia i suoi personali “talismani” che porta sempre nel villaggio come rito scaramantico, tra cui spiccano un accendino giallo e un paio di mutande viola bucate che indossa rigorosamente per l’ultimo falò di confronto della finale.

E a proposito della location, per il secondo anno consecutivo è stata confermato il lussuoso Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, una magnifica struttura affacciata sul Mar Jonio.