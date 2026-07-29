Temptation Island, anticipazioni nona puntata: cosa è successo alle coppie un mese dopo

Nella nona e ultima puntata di “Temptation Island”, in onda mercoledì 29 luglio, scoprireremo cosa è successo alle coppie dopo la fine del programma

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Ufficio Stampa Fascino Le coppie di Temptation Island 2026

Il viaggio nei sentimenti è giusto al termine, o quasi. Dopo tradimenti, pentimenti, pianti, rotture e riappacificazioni, ogni coppia ha affrontato l’ultimo falò di corso. Ma cosa è successo dopo Temptation Island? Sappiamo bene che quel che accade sull’isola delle tentazioni è solo l’inizio di un nuovo percorso per i concorrenti innamorati (o disinamoratisi nel mentre). E l’ultima puntata di quest’edizione del dating show condotto da Filippo Bisciglia, in onda nella prima serata di mercoledì 29 luglio 2026, svelerà proprio ciò che è accaduto dopo, a telecamere spente. Rivedremo tutte le coppie, o ex coppie, che si racconteranno a un mese di distanza dalla fine della loro entusiasmante avventura.

Temptation Island, le anticipazioni del 29 luglio

Si chiude col botto questa a dir poco movimentata edizione di Temptation Island. Le emozioni vissute sulla spiaggia calabra sono state così intense da costringere quasi tutti i protagonisti a richiedere un falò di confronto anticipato. L’ultima puntata, quella in onda questa sera, è stata registrata tra il 22 e il 23 lugio: c’è stato dunque tutto il tempo affinchè i protagonisti avessero il tempo di ricostruire una nuova vita, ancora assieme o ognuno per la sua strada.

Sembra che Sara e Gabriele – tra le coppie più discusse di quest’anno – non ci sia stato alcun passo indietro. Sara si presenterà di fronte a Filippo Bisciglia da donna indipendente e, soprattutto, single: “Prima di essere la sua Saretta, io ho capito che sono una persona”. E a Gabriele non resta che scrivere altre lettere. Meno chiare potrebbero dimostrarsi le idee del siculo Giovanni che, dopo essere scappato dalla fidanzata Sabrina, ammetterà di sentirsi piuttosto confuso.

Restano invece assieme, nonostante tutto, Rosario e Alessandra. La dolce mora – protagonista del primo falò a 3 nella storia della trasmissione – ha infine ceduto alle lusinghe del suo “malessere” e, rivelano le indiscrezioni, la loro storia prosegue. Così come dovrebbe fare anche quella di Andrea e Iris, di cui però non è trapelata alcuna indiscrezione in seguito alla fine del programma.

Cristian frequenta una single, Soraya non è stata sincera

Le coppie che potrebbero rivelare le più grandi sorprese nella puntata conclusiva di Temptation Island sono quelle formate da Francesca e Danilo e Cristian e Soraya. I primi sono usciti assieme dal falò di confronto finale, nonostante le bugie di lui e la cotta di lei per il più affascinante dei tentatori di quest’edizione. Indiscrezioni web, però, anticipano una rottura arrivata poco dopo la partenza dalla Calabria, i cui motivi potrebbe essere svelati proprio questa sera.

Inaspettata la strada intrapresa da Cristian che, dopo l’accesso confronto con l’ormai ex fidanzata Soraya, pare abbia iniziato a frequentare la single Flavia, conosciuta proprio nel corso della trasmissione. E se la fidanzata ha un nuovo volto, il lavoro è quello di sempre. Nonostante la separazione, Cristian continua a lavorare nell’azienda del padre di Soraya, con cui i rapporti si dice sia rimasto in ottimi rapporti.

Soraya, invece, ha rifiutato le avances di Dimitri, che ha provato a contattarla una volta usciti dal programma. La biondina romana resta single e, a Filippo Bisciglia, ammetterà di non essere stata del tutto sincera: “Tante cose che ho detto non le penso al 100%”.

Quando va in onda l’ultima puntata di Temptation Island

L’appuntamento finale con Temptation Island 2026 è per mercoledì 29 luglio su Canale5, in prima serata, dalle 21:20 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Ogni puntata del reality show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty Tv, dove le puntate rimarranno fruibili anche dopo la messa in onda del programma.